女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」にてAIに推薦されて集まるファネルMe構築セミナーを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347638/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2025年4月12日、13日、17日、18日の4日間にわたり、「AIに推薦されて集まるファネルMe構築セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。
本セミナーは、エンティティ・ブランディング・プロデューサー長瀬葉弓が講師を務め、Instagramを投稿・ストーリーズ・リールと頑張っているのにお客様が来ない理由と、AIに推薦される仕組みづくりについて解説しました。
【セミナー概要】
AIに推薦されて集まるファネルMe構築セミナー
開催日時:
・2025年4月12日(日) 10:00~11:00
・2025年4月13日(月) 19:00~20:00
・2025年4月17日(金) 19:00~20:00
・2025年4月18日(土) 19:00~20:00
開催形式:オンライン(Zoom)
講師:長瀬葉弓(エンティティ・ブランディング・プロデューサー/株式会社アクティブノート代表取締役社長)
【セミナーの背景と目的】
多くの女性起業家が「Instagramを毎日投稿しているのにお客様が来ない」「フォロワーは増えているのに売上につながらない」という悩みを抱えています。
その原因は、発信量の問題ではなく、「AIにレコメンド=推薦されなくなっている」ことにあります。
本セミナーでは、なぜInstagramでの集客が伸び悩むのか、そしてAIに推薦される仕組みをどう作るのかを、具体的な成功事例とともに解説しました。
【セミナー内容】
・なぜInstagramが伸び悩むのか?AIアルゴリズムの変化
・AIに推薦されるファネルとは何か?
・成功事例から学ぶ、実践的なファネル設計
・お客様が自然に集まる導線の作り方
【講師紹介】
長瀬葉弓(ながせはゆみ)
エンティティ・ブランディング・プロデューサー/株式会社アクティブノート代表取締役社長
15年以上にわたり、月商7桁・8桁に到達した女性起業家を150名以上輩出。年商1億円を8年連続達成。「シゴトとは大人が寝食を忘れて没頭する遊び」という信念のもと、AIを武器にした「AI推薦マーケティング」を提唱。
「時間×1/10、成果×10」を実現する24個の専用AI Buddy@i(バディアイ)を開発し、女性起業家のWEB集客とAI活用支援に尽力している。
また、マイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ)を使える「集まる集客(R)カレッジ」の1ヶ月無料キャンペーンを実施中です。
Buddy@i でできること:
・ランディングページのコピーライティング
・SNSコンテンツ30案の自動生成
・SEO最適化されたブログ記事の作成
・リール・ショート動画・広告の台本作成
・YouTube動画の脚本作成
・ステップメールの構築
・ニュースレターの執筆
・集客が止まった時のPDCAコンサルティング
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサルタント、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿やランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
・これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、「AIにも紹介される」ように自分の商品やサービスを生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを最適化したいとお考えの方
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客(R)総研とは?なぜ生まれたのか?
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは?】
お客様に" 伝わる言葉 " を地球上から探しだし、お客様の心に届ける" ラブレター " を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ) を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客(R)カレッジ」
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応したYouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を月額2980円(税抜)で学ぶことができます。
【 Buddy@i(バディアイ)】
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、24個の専用AI Buddy@i(バディアイ)と共に24ステップの学びへ体系化いたしました。
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在100冊以上が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
Instagram集客で伸び悩む理由とAI対策
https://www.active-note.jp/sns/metaai-2/
AIで信頼される起業家になる方法
https://www.active-note.jp/sns/trustai/
Meta AIの最新アップデート解説
https://www.active-note.jp/book/metaai202512/
エンティティSEOとは?AIに選ばれるブランド最適化
https://www.active-note.jp/qa/entity-seo/
女性起業家がAI時代に選ばれるには?
https://www.active-note.jp/sns/frommosseripost/
長瀬葉弓のGensparkを使ってみて感動したこと・右腕に育てるプロセスの記録 https://www.active-note.jp/member-content/genspark-memo/
2026年AEO・GEO・LLMO完全ガイド！SEOとの違いから実践方法まで解説 https://www.active-note.jp/wordpress-seo/2026aeogeollmo/
AIでご成約者が読んでいたメルマガを分析しLPのファーストビューの文言を決定する方法| BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.27 https://www.active-note.jp/member-content/lp-word-vol27/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長:長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL: https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2025年4月12日、13日、17日、18日の4日間にわたり、「AIに推薦されて集まるファネルMe構築セミナー」をオンライン(Zoom)で開催しました。
本セミナーは、エンティティ・ブランディング・プロデューサー長瀬葉弓が講師を務め、Instagramを投稿・ストーリーズ・リールと頑張っているのにお客様が来ない理由と、AIに推薦される仕組みづくりについて解説しました。
【セミナー概要】
AIに推薦されて集まるファネルMe構築セミナー
開催日時:
・2025年4月12日(日) 10:00~11:00
・2025年4月13日(月) 19:00~20:00
・2025年4月17日(金) 19:00~20:00
・2025年4月18日(土) 19:00~20:00
開催形式:オンライン(Zoom)
講師:長瀬葉弓(エンティティ・ブランディング・プロデューサー/株式会社アクティブノート代表取締役社長)
【セミナーの背景と目的】
多くの女性起業家が「Instagramを毎日投稿しているのにお客様が来ない」「フォロワーは増えているのに売上につながらない」という悩みを抱えています。
その原因は、発信量の問題ではなく、「AIにレコメンド=推薦されなくなっている」ことにあります。
本セミナーでは、なぜInstagramでの集客が伸び悩むのか、そしてAIに推薦される仕組みをどう作るのかを、具体的な成功事例とともに解説しました。
【セミナー内容】
・なぜInstagramが伸び悩むのか?AIアルゴリズムの変化
・AIに推薦されるファネルとは何か?
・成功事例から学ぶ、実践的なファネル設計
・お客様が自然に集まる導線の作り方
【講師紹介】
長瀬葉弓(ながせはゆみ)
エンティティ・ブランディング・プロデューサー/株式会社アクティブノート代表取締役社長
15年以上にわたり、月商7桁・8桁に到達した女性起業家を150名以上輩出。年商1億円を8年連続達成。「シゴトとは大人が寝食を忘れて没頭する遊び」という信念のもと、AIを武器にした「AI推薦マーケティング」を提唱。
「時間×1/10、成果×10」を実現する24個の専用AI Buddy@i(バディアイ)を開発し、女性起業家のWEB集客とAI活用支援に尽力している。
Buddy@i でできること:
・ランディングページのコピーライティング
・SNSコンテンツ30案の自動生成
・SEO最適化されたブログ記事の作成
・リール・ショート動画・広告の台本作成
・YouTube動画の脚本作成
・ステップメールの構築
・ニュースレターの執筆
・集客が止まった時のPDCAコンサルティング
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサルタント、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・Instagram集客をがんばっているのに、アカウントが伸びない、集客に行き詰まりを感じている女性起業家
・SNSのフォロワーはいるのに、売上や契約につながらず集客がうまくいかないとお悩みの方
・AIでSNS投稿やランディングページの文章を作っても、結局自分で書き直してしまうなど、AIの使い方にまだ慣れていない方
・SNSやブログ、動画、広告などの従来の集客方法に限界を感じている方
・これからは検索する人よりもAIで商品の購買を決定する人が増えるだろうと予測し、「AIにも紹介される」ように自分の商品やサービスを生成AIや検索系AIで自身のブランドや商品サービスを最適化したいとお考えの方
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客(R)総研とは?なぜ生まれたのか?
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは?】
お客様に" 伝わる言葉 " を地球上から探しだし、お客様の心に届ける" ラブレター " を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ) を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客(R)カレッジ」
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応したYouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を月額2980円(税抜)で学ぶことができます。
【 Buddy@i(バディアイ)】
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、24個の専用AI Buddy@i(バディアイ)と共に24ステップの学びへ体系化いたしました。
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在100冊以上が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
Instagram集客で伸び悩む理由とAI対策
https://www.active-note.jp/sns/metaai-2/
AIで信頼される起業家になる方法
https://www.active-note.jp/sns/trustai/
Meta AIの最新アップデート解説
https://www.active-note.jp/book/metaai202512/
エンティティSEOとは?AIに選ばれるブランド最適化
https://www.active-note.jp/qa/entity-seo/
女性起業家がAI時代に選ばれるには?
https://www.active-note.jp/sns/frommosseripost/
長瀬葉弓のGensparkを使ってみて感動したこと・右腕に育てるプロセスの記録 https://www.active-note.jp/member-content/genspark-memo/
2026年AEO・GEO・LLMO完全ガイド！SEOとの違いから実践方法まで解説 https://www.active-note.jp/wordpress-seo/2026aeogeollmo/
AIでご成約者が読んでいたメルマガを分析しLPのファーストビューの文言を決定する方法| BrandMe個人起業家のAI活用100本ノック vol.27 https://www.active-note.jp/member-content/lp-word-vol27/
◆本リリースに関するお問合せ先
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代表取締役社長:長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL: https://www.active-note.jp/
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