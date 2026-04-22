美容機器・化粧品の開発・販売を行う株式会社ビーウェイブ(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：奥山 雅子)は、プロユースブランド「MISIRELTO(ミシレルト)」で、この度、主力導入剤である『MISIRELTO REVITACELL(リヴァイタセル)』を2026年6月8日に大幅リニューアルリリースいたします。

なお、正式発売に先駆け、2026年4月21日より先行販売を開始する予定です。





ミシレルト リヴァイタセル





乾燥でも、年齢でもない。肌トラブルの本質である「再生力の低下」に着目。

最新の「ローリングボトル培養」を採用し、細胞間の情報伝達を担う「エクソソーム」と「成長因子」の含有量を従来比約10倍※にまで高めることに成功しました。サロン導入ケアだからこそ成し得る、次世代の「肌改善」を提案します。





中身の濃さが、結果の差になる。

『MISIRELTO REVITACELL』は、単に幹細胞を増やすためではなく、有用成分を“分泌させるため”に特別な手法で培養された原料を使用しています。









【特徴】

・ローリングボトル培養

ボトルの回転により細胞を活性化。タンパク質・エクソソーム量は従来の静置培養と比較して約10倍(自社比)を誇ります。





・フリーズドライ(凍結乾燥)化

劣化しやすい繊細な成分の活性を、使用直前まで維持。保存料を極限まで排除し、フレッシュな状態で肌へと届けます。





■「細胞間コミュニケーション」へのアプローチ

肌の若々しさを維持するには、細胞同士が指示を出し合う「コミュニケーション」が不可欠です。本製品は「ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム」と「ヒト幹細胞順化培養液」をキー成分とし、老化により低下した細胞の賦活を強力にサポート。

【しわ・しみ・たるみ・くすみ】といった深刻なお悩みに、「エイジングケア・トーンアップ・ハリ・肌改善」という4つのアプローチで応えます。





■あらゆる導入機器とのシナジー

水溶性で純度の高い本製品は、エステティックの現場で活用される様々な導入機器との組み合わせが可能です。

当社オリジナル機器(MISIRELTOシリーズ)などの導入機器、エアインジェクション(GOGO Injector)、エステ版ダーマペン(ソフトダーマ)、エレクトロポレーション(ミシレルトII)、他プラズマ導入機など、現場を支える実用的な設計で、サロンのメニュー構成に合わせ様々な希釈率のご提案が可能です。





オリジナル機器(MISIRELTOシリーズ)





【主要配合成分のサイエンス】

1. ヒト幹細胞順化培養液 / ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム

皮膚組織の主要構成成分(ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチン)の再生を促進。





2. マンニトール / トレハロース

凍結乾燥時の成分安定性を高め、肌の水分環境を整えます。





3. ヒアルロン酸Na / 水溶性コラーゲン

真皮の隙間を埋め、肌にクッションのような弾力をもたらします。









■ビューティーワールド ジャパン 東京(第28回)でお披露目

東京ビッグサイトで開催される美容業向けの展示会ビューティーワールド ジャパン 東京(第28回)のビーウェイブブースにて商品を展示いたします。

いち早く商品をお試しになりたいサロン様は会場へお越しください。

開催日時 ： 2026年5月18日(月)～20日(水)

10:00～18:00(最終日16:30迄)

会場 ： 東京ビッグサイト 西1-4ホール+アトリウム、南1-4ホール

出展社名 ： 株式会社ビーウェイブ

出展ブース番号 ： 美容機器ゾーン 西1ホール W1-D012

詳細・招待状請求： https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html









【商品概要】

商品名 ： MISIRELTO REVITACELL(ミシレルト リヴァイタセル)

内容 ： 1ml × 5本セット

主な配合成分： ヒト幹細胞順化培養液、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、

ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、マンニトール、トレハロース

取り扱い場所： 日本全国のエステティックサロン等にて

※取り扱いをご希望のサロン様は株式会社ビーウェイブまでご相談ください。

URL ： https://www.be-wavestyle.jp/products/detail.php?product_id=210006









■会社概要

商号 ： 株式会社ビーウェイブ

代表者 ： 代表取締役 奥山 雅子

所在地 ： 〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町15-2

設立 ： 平成2年12月11日

事業内容： 美容機器・美容用品・化粧品の製造並び卸販売・

中古美容機器及び備品の販売

美容室・エステティックサロン・鍼灸院の経営・メディカルサービス・

各種イベント企画・立案

URL ： https://www.be-wave.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ビーウェイブ お客様相談窓口

TEL ： 0120-360-145

お問い合せ： info@be-wave.co.jp