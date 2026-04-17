“日常の喧騒を忘れてやすらげる心地よさ”と、“素材や製法にこだわり抜いたものづくり”を表現「北海道コーン茶」新CM『こだわりの北海道』篇

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社(代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市)は、「北海道コーン茶」の新たなイメージキャラクターとして俳優の夏帆さんを起用し、新CM「こだわりの北海道」篇を2026年4月18日（土）よりWEBで、4月27日（月）より北海道エリアでTV放送を開始します。

■イメージキャラクターに夏帆さんを起用

「北海道コーン茶」は、北海道産契約栽培とうもろこし（※1）を100％使用したカフェインゼロの無糖茶です。こだわって焙煎したコーンが香ばしく、自然な甘みがあるため、一口飲むたびにやすらげます。2025年におけるシリーズ計の売上金額は前年比128％（※2）と好調に推移しており、多くのお客様にご支持いただいています。このたび、「北海道コーン茶」の世界観をより豊かにお伝えするため、俳優の夏帆さんをイメージキャラクターに起用しました。

※1…焙煎とうもろこしを使用

※2…当社実績：「北海道コーン茶」シリーズ計（275mlPET・525mlPET・１L業務用） 2025年1月～12月累計実績比＜金額ベース＞

■ 北海道コーン茶CM「こだわりの北海道」篇

～夏帆さんの透明感溢れる演技と、北海道出身の画家 野口俊介氏による油彩画が織りなす世界に注目～

本CMでは、「北海道コーン茶」が持つ“日常の喧騒を忘れてやすらげる心地よさ”と、“素材や製法にこだわり抜いたものづくり”を、夏帆さんの演技と画家・野口俊介氏による油彩画が織りなす世界で表現しています。「北海道コーン茶」を味わう夏帆さんの背景には、野口氏が描き下ろした北海道の台地やとうもろこし畑を想起させる本格的な油彩画を使用。「北海道コーン茶」のボトルに描かれた、北海道の広大な畑のイラストを柔らかなタッチで再現しています。

～CMストーリー～

夏帆さんが都会の喧騒の中で一口飲んだ瞬間、景色が柔らかな油彩画の世界へと変わり、北海道の広大な畑やキタキツネが登場。甘く香ばしい味わいに包まれます。心がほどけた夏帆さんは、現実へ戻ると清々しい笑顔が溢れ、再び歩み始めます。

“甘く、香ばしく、心地よく。”という味わいともに、「北海道コーン茶」はこれからもお客様の毎日に寄り添い、その魅力を丁寧に育んでいきます。

■ 夏帆さん撮影エピソード・インタビュー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12361/table/3170_1_fd044f601dec48d9294d6534d794bf69.jpg?v=202604170951 ]

<撮影エピソード>

「北海道コーン茶」のボトルのイラストに描かれたキツネを発見し「キツネさん」と笑顔を見せてくれた夏帆さん。終始スタッフにフレンドリーに接してくださいましたが、カメラが回るとスイッチオン！そのこだわりの演技でも、「北海道コーン茶」のこだわりのものづくりを体現してくださいました。

＜インタビュー＞

Q. CMをご覧になった感想を教えてください。

A. 都会にいても、ふわっと北海道のやさしい自然の中に飛んでいけるのが、とても素敵なCMだなと思いました。野口俊介さんの描く、北海道のやわらかい景色や愛らしいキタキツネに癒されました。

Q. 夏帆さんが最近「心地よい」と感じることを教えてください。

A. 朝の時間を有意義に使えると、心地よい一日を過ごすことができるなと感じています。休みの日はついつい遅くまで寝てしまいますが、最近は早起きすることを心がけてます。

Q. 夏帆さんが「北海道コーン茶」を飲んで一息ついてほしいと思う方は誰ですか？

A. 働いている方、子育てしている方、日々慌ただしい生活を送っている皆さまにぜひ一息ついてほしいです。個人的には、いつもご一緒している作品のスタッフさんです。撮影の合間に、少しでもホッと一息ついてもらえたら....差し入れします！

Q. 夏帆さんの北海道にまつわる思い出を教えてください。

A. 北海道は大好きで、仕事でもプライベートでもよく訪れています。煮詰まったり、少し心が疲れてしまったときに、北海道の自然にいつも癒されています。でもまだまだ行ったことのない場所がたくさんあるので、いつか北海道を横断するのが夢です。

■ 出演者プロフィール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12361/table/3170_2_1a87e8c1c623ab5ab6da8522f11ea586.jpg?v=202604170951 ]

夏帆

1991年6月30日生まれ。東京都出身。2004年女優デビュー。

2007年に公開された初主演映画「天然コケッコー」では数々の新人賞を受賞。以降、映画やドラマを中心に活躍。最近の出演作に映画「違国日記」「BAUS 映画から船出した映画館」、ドラマ「silent」「ブラッシュアップライフ」「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、Netflixオリジナルドラマ「First Love 初恋」、舞台「阿修羅のごとく」などがある。 4月18日から台湾・台北にて上演される舞台「どうも不安な様子」に出演。映画「四月の余白」が6月に公開を控える。

■ 画家プロフィール

野口俊介

移りゆく光の中に抒情性を見出し、柔らかな色彩と陰影の表現を追求して制作している。

略歴

1982年 北海道生まれ

2008年 金沢美術工芸大学大学院修士課程絵画専攻修了

2018年 前田寛治大賞展（2023年）

2022年 光風会展 東京都知事賞、昭和会展

2024年 第110回記念光風会展 会員記念賞

個展（横浜高島屋、渋谷東急、大丸神戸など）

現在 日展会友 光風会会員