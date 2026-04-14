【初月月謝50%オフキャンペーン実施のお知らせ】長大合格特化塾が2026年4月30日まで初月月謝50%オフキャンペーンを実施
スタディチェーン株式会社の受験コーチングブランド「長大合格特化塾」は、長崎大学受験生を対象に「初月月謝50%オフキャンペーン」を2026年4月30日まで提供します。初月を大幅割引でスタートし、指導内容を体感できます。
■ 長大合格特化塾について
長大合格特化塾のコーチは、長崎大学の入試を熟知した専門家が担当します。志望校分析・弱点把握・スケジューリングを一気通貫で行い、入試本番まで一貫したサポートを提供します。勉強法に悩む受験生にこそ活用いただきたいサービスです。
■ キャンペーン情報
初月月謝50%オフキャンペーンとして、入塾初月の月謝を通常料金から50%割引。
対象は長崎大学を目指す受験生で、2026年4月30日までのお申し込みが条件です。
詳細・お申し込みは公式サイト（https://medicalcoach.jp/nagasaki-pass-school）をご確認ください。
■ 代表メッセージ
スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」
長崎大学への挑戦を決意したすべての受験生を、長大合格特化塾は全力でサポートします。大切なのは「今の自分」から始めること。現在の偏差値や学力よりも、正しい方法で継続できるかどうかが結果を決めます。キャンペーンを活用して、まずは一歩踏み出してみてください。
初月月謝50%オフキャンペーンで気軽にご入塾ください。
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