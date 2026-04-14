【学校教員を目指す皆さんへ】相模原市で先生になって、温かな仲間とともに子供たちのために働きませんか？

相模原市役所案内パンフレット表紙

教員としての一歩をどこで踏み出すか思索中の皆さま。相模原市が大切にしているのは「先生が安心して輝ける環境」です。教職員同士が支え合う「チーム学校」の文化に加え、市独自の処遇改善や最新の生成AI活用による業務負担の軽減、さらに教育委員会に「働き方改革推進室」を設置し、時間外在校等時間の削減を進めています。人口約72万人の政令指定都市として、一人ひとりの専門性を高める充実した研修体制も整えています。

相模原市では、このたび令和８年度の市立学校教員採用候補者選考試験の実施を公表し、受験者の募集を始めました。温かな仲間に囲まれ、子どもと共に成長できるこの街で、教員として一緒に働いてみませんか。

※令和８年度実施 相模原市立学校教員採用候補者選考試験案内パンフレットはこちら

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/283/r08/annai.pdf

・「志願者説明会」にご参加ください！

【志願者説明会を４月１８日（土）に対面形式で開催！】（事前申込制）・日時：令和８年４月１８日（土）１３：３０～１５:００・会場：ユニコムプラザさがみはら セミナールーム２

（南区相模大野３-３-２ bono相模大野サウスモール３階）

https://unicom-plaza.jp/access/

・申込：志願者説明会申し込みフォームより申込はこちら :https://logoform.jp/form/oWjU/1458653

都市と自然のベストミックス 相模原市の学校教育の基本情報及び学校教員の特徴

相模原市立の小学校・中学校・義務教育学校所在地マップ

■東京２３区の総面積の約半分にあたる約３２９k平方メートル の広大な市域の中に、小学校６７校、中学校３４

校、義務教育学校２校、夜間中学を有し、約４万７千人の児童生徒が在籍

■都市部の学校から豊かな自然に囲まれた中山間地域の学校まで、多様な教育環境の中で約２，９００

人の教員が活躍中

■相模原市の教育が目指す人間像「共に認め合い、現在（いま）と未来を創る人」を掲げ、誰一人取り

残さない「温かさ」と、未来を見据えた「先進性」を両立した教育を推進

■生成ＡＩ活用ガイドラインの整備をはじめ、ＩＣＴを積極的に活用し、個別最適な学びの充実と校務

効率化を推進

■「相模川ビレッジ若あゆ」や「ふじの体験の森やませみ」、ＪＡＸＡ相模原キャンパスなど、多彩な

教育資源を活用した体験的な学びが充実

■５名の指導教諭による実践的な公開授業研修や、各校の授業改善リーダーの取り組みなど、教員のス

キルアップ・キャリアアップに向けた多様なサポートが充実

■時間外在校等時間の削減だけでなく、すべての教員が仕事に「働きがい」を感じ、「プライベート」

の時間を充実できるように、令和７年度より、教育委員会内に「働き方改革推進室」を設置

■市内には６つの鉄道路線が走り、新宿・横浜方面への交通アクセスも良好で、異動も市内のみのた

め、ライフステージに応じて安心して働き続けられる環境

※数字はいずれも令和８年４月１日現在

・令和８年度実施 相模原市立学校教員採用候補者選考試験について

※令和８年度実施 相模原市立学校教員採用候補者選考試験実施要項はこちら

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/283/r08/youkou.pdf

*申込方法は上記実施要領をご確認ください

【募集対象・募集人員】

【受付期間】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72959/table/568_1_1ae9393cf0e4f750490fd36f81982a7f.jpg?v=202604140251 ]令和８年４月３日（金）から５月２６日（火）午後5時まで

（受信有効・消印有効）

【第１次試験日・会場】

【第2次試験日】

令和８年７月５日（日） 相模原市内又は近郊の大学令和８年８月１０日（月）～８月１６日（日）のうち指定した１日

・受験を検討されている方に向けての参考情報

◎動画で観る「先生の一日」「先輩教員からのメッセージ」

相模原市では、市の学校教員の仕事に興味を持ち、もっと深く知りたい方々に向けて、「先生の一日」「先輩教員からのメッセージ」等をリアルな若手教員が生の声で紹介する動画を公開しています。７本の動画を市の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにアップしていますので、ぜひご興味のあるタイプをご覧ください。

（先生の一日）

・さがみはらの小学校の先生のある一日

https://www.youtube.com/watch?v=cFHvTxqxElo&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=cFHvTxqxElo&feature=youtu.be)

・さがみはらの中学校の先生のある一日

https://www.youtube.com/watch?v=F1otYyw7XDU

（先輩教員からのメッセージ）

・小学校（チーム学校で取り組む子どもたちへの支援）

https://www.youtube.com/watch?v=GLP8jbUowgg&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=GLP8jbUowgg&feature=youtu.be)

・中学校（チーム学校で取り組む子どもたちへの支援）

https://www.youtube.com/watch?v=QeyXHZLSMfo&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=QeyXHZLSMfo&feature=youtu.be)

・中学校教諭

https://www.youtube.com/watch?v=ZNUtTRAV1x0&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=ZNUtTRAV1x0&feature=youtu.be)

・栄養教諭

https://www.youtube.com/watch?v=bZN_mb_KTWc&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=bZN_mb_KTWc&feature=youtu.be)

・養護教諭

https://www.youtube.com/watch?v=z5TR7Lb6Rqk&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?v=z5TR7Lb6Rqk&feature=youtu.be)

◎令和８年度新採用者に実施したアンケートより

今後採用試験を受験する方に対して、1年先輩の皆さんから相模原市の先生の温かさを感じるメッセージを数多くいただきました。（以下抜粋）

すべてのメッセージはこちらから

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/283/r08/message.pdf

◎相模原市若手職員による学校現場業務改善プロジェクト

学校現場の業務改善に向け、令和６年４月に若手教員によるプロジェクトチームを設置。合計６回の協議にて若手教員が検討結果を取りまとめ、同年１１月、３つの視点に立った２７の施策が盛り込まれた提言書を教育長に手交しました。令和７年度より、「働き方改革推進室」を設置し、提言の実現に動き出しています。

［詳しくはこちら］

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kyouiku/1026613/1031742.html

■「都市と自然のベストミックス」さがみはらってこんなところ

相模原市は、首都圏南西部、神奈川県の北部に位置する政令指定都市です。市内にはJR東日本、京王電鉄、小田急電鉄合わせて６つの鉄道路線が通り、近年は圏央道相模原ＩＣと相模原愛川ＩＣの相次ぐ開業など、交通アクセスの良さを背景に大きく発展を続け、令和６年１１月には市制施行７０周年を迎えました。

市の真ん中には相模川が横断し、東側には相模原台地、西側には丹沢山地・秩父山地が広がっており、また相模原麻溝公園や相模原北公園など大規模な公園も多く点在。東京都心まで１時間という利便性の高さを持ちながらも、川や山を身近に感じることができる自然豊かなまちです。

２０２０年７月には、発展を続ける都市部と雄大な自然との調和や、共生社会の推進に向けた取組など、持続可能な社会の実現に向けた取組などが評価され、国から「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、さらに将来的にはリニア中央新幹線の神奈川県駅（仮称）の市内への設置が予定されるなど、さらなる発展が期待されるまちです。