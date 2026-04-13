ReoNa、最新曲「結々の唄」のMusic Video公開決定

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

奄美大島出身のアーティストReoNaの新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」のMusic Videoが、2026年4月20日（月）20時にYouTubeプレミア公開されることが発表された。

公開に先駆け、本日プレミア公開ページ（待機枠）が解禁されている。

■ReoNa「結々の唄」Official Music Video

https://youtu.be/8QlHqjc-_GM

※2026年４月２０日(月)PM20:00 YouTubeプレミア公開

「結々の唄」は、3月7日にReoNaの故郷・奄美大島で開催された初の凱旋フリーライブ

『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』にて初披露され、同日配信リリースされた。ReoNaの出身地である奄美大島に伝わる人と人とが支え合いながら生きていく「結（ゆい）の精神」を伝え、歌詞に「よーりよーり」、「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が一節に唄われており、これまでアニメと絶望に寄り添ってきたReoNaが故郷・奄美に寄り添った楽曲。

レコーディングには奄美大島出身アーティスト、城 南海（きずきみなみ）が奄美三味線とチヂンの演奏で参加し、伝統的な楽器を取り入れることで、サウンド面からも奄美に根差した世界観を表している。

また、同公演には島内外から約1,000名が来場し、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を記録。

奄美大島をはじめ鹿児島エリアのメディアでも取り上げられるなど、大きな話題となった。

ReoNa - 結々の唄 “シマユイあまみ”ライブ映像

https://youtu.be/0jD5mgqjOOM

今回公開されるMusic Videoは、奄美大島で撮影が行われ、楽曲の背景にある風景や空気感を映像として表現している作品に仕上がっている

YouTubeプレミア公開形式での配信となり、公開時にはリアルタイムでの視聴が可能となるのでお見逃しなく。

プレミア公開に向けて事前にリマインダー設定を行うことで、公開タイミングに合わせて視聴することができるので。ぜひ設定いただきプレミア公開を楽しみにお待ちいただきたい。

さらに、Music Videoプレミア公開に先駆け、同日の4月20日(月)19:00からは、ReoNaの過去のライブ映像を抜粋した約1時間の特別ライブ配信がオフィシャルYouTubeチャンネルで実施されることも決定した。

本配信では、YouTube未公開のライブ映像も含まれており、これまでのライブパフォーマンスをまとめて体感できる内容となっている。

なお、本配信はアーカイブの予定はなく、リアルタイムのみでの視聴となる。

奄美を唄った新曲「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」は、2026年3月7日0:00より各配信サービスにて配信スタートしている。

■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）

■配信日：2026年3月7日（土）

■配信URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～

会場：ぴあアリーナMM

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２－２

ツアー詳細

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/live/

ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈

《公演スケジュール》

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

各プレイガイドにて抽選受付中

▼お申込みはこちら

イープラス http://eplus.jp/reona/

ローチケ http://l-tike.com/reona/

チケットぴあ http://w.pia.jp/t/reona/

ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-

《公演スケジュール》

10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

動脈・静脈プロジェクト ツアー詳細

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/live/

《配信シングル「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」情報》

■楽曲タイトル：結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）

好評配信中！！

▼「結々の唄 （読み：ゆいゆいのうた）」の配信URLはこちら

URL：https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

Profile

ReoNa

2018年4月にアニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月にReoNa名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』EDテーマ「SWEET HURT」でソロデビュー。以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。

2023年3月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at日本武道館～3.6 day 逃げて逢おうね～」をSOLD OUT。2024年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年１０月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。

2026年3月に自身初の故郷凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 ”シマユイ あまみ”」を開催し、島内外から約1,000名の観客が詰めかけ、YouTube LIVE配信は約10,000名の同時視聴を記録。

「ReoNa 動脈・静脈プロジェクト」として7月よりオールスタンディングライブハウスツアー「ReoNa Live Tour 2026 “De:TOUR-動脈-”」の開催が決定しており、2026年10月からはオールシーティングのReoNa Concert Tour 2026 “De:TOUR -静脈-”の開催決定を発表。

2027年3月6日（土）・7日（日）の2日間、過去最大規模となる、ぴあアリーナMM公演2days『2027/3/6（土）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～逃げて逢おうね～』、『2027/3/7（日）ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM ～やっぱり人が好き～』の開催を発表。

絶望に寄り添うお歌を歌う、絶望系アニソンシンガー。

ReoNa OFFICIAL SITE：https://www.reona-reona.com/

ReoNa Linkfire：https://ReoNa.lnk.to/artistpage