【Dior】エセル・ケインが『COACHELLA 2026』のパフォーマンスで着用したルックのサヴォワールフェールを公開

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クリスチャン・ディオール合同会社

2026年4月10日、アメリカ カリフォルニア州のインディオにて開催中の『COACHELLA 2026』にて、エセル・ケインがジョナサン・アンダーソンによるディオールのルックを纏い、パフォーマンスを披露しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。



(C) Sophie Carre

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(C) Getty Images

エセル・ケインは、ブラックのデニムピンストライプのオーバーオールに、ブラックのコットンTシャツ、レザーブーツを合わせて登場しました。




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