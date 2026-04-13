【Dior】エセル・ケインが『COACHELLA 2026』のパフォーマンスで着用したルックのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年4月10日、アメリカ カリフォルニア州のインディオにて開催中の『COACHELLA 2026』にて、エセル・ケインがジョナサン・アンダーソンによるディオールのルックを纏い、パフォーマンスを披露しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。

(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Sophie Carre(C) Getty Images

エセル・ケインは、ブラックのデニムピンストライプのオーバーオールに、ブラックのコットンTシャツ、レザーブーツを合わせて登場しました。

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