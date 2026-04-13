全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ最新作『夜の魔法学校からの脱出』を、4月10日(金)より、よみうりランドにてスタートいたしました。また、本イベントのオリジナルTシャツを着用されている方を対象に500円のキャッシュバックを行なう、「袖を通せば、全員同級生！ キャッシュバックキャンペーン」もあわせて開催が決定。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/wizardpark/

『夜の魔法学校からの脱出』は、累計動員数40万人以上を記録する大人気シリーズ、「全国夜の遊園地」シリーズの最新作。閉園後の遊園地を舞台にした夜公演『夜の魔法学校からの脱出』と、日中の遊園地を楽しみながら遊べる昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』の2つで構成された、魔法に満ちた遊園地で丸一日お楽しみいただける体験型ゲーム・イベントです。

■本イベントのオリジナルTシャツの着用でお得に遊べる 「袖を通せば、全員同級生！ キャッシュバックキャンペーン」が開催！

本イベントでは、イベントを盛り上げるオリジナルグッズを販売。そのうち、「オリジナルTシャツ」を『夜の魔法学校からの脱出』参加当日に着用されている方へ、500円のキャッシュバックを行なうキャンペーンを開催いたします。 キャンペーン対象となる本イベントの「オリジナルTシャツ」は、ブラック×ゴールドとホワイト×ブルーの2色展開で、校舎をイメージしたデザインの中に遊園地らしい観覧車を忍ばせた遊び心あふれる1着です。M／L／XLの3サイズで、ゆったりとした着こなしも選択可能！ 一緒に参加する新入生同士、おそろいのTシャツを着て参加すれば、新入生歓迎パーティーをより一層楽しめます。 さらに、本イベントの「オリジナルTシャツ」を着用している、やる気あふれる新入生には、会場にいるルミナス魔法学校の先輩たちから応援コメントがもらえます！ 入学準備を整えた姿を先輩たちに見てもらいましょう！ 「オリジナルTシャツ」は、夜公演の物販ブースやGjショップ(よみうりランド園内ショップ)のほか、SCRAP GOODS SHOP(通販)と東京ミステリーサーカスでも販売中 。ぜひ事前にご購入いただき、当日着用してご来場ください！

イベントの初日を迎え、ますます盛り上がりを見せる『夜の魔法学校からの脱出』。閉園後の遊園地を貸し切った特別な体験をお見逃しなく！ ▼『夜の魔法学校からの脱出』プレイイメージ

「袖を通せば、全員同級生！ キャッシュバックキャンペーン」概要

◼︎キャンペーン概要 『夜の魔法学校からの脱出』オリジナルTシャツを購入し、イベント当日に着用している方へ、500円キャッシュバックいたします。 ◼︎対象商品 『夜の魔法学校からの脱出』オリジナルTシャツ ※キャッシュバックは、おひとり様1回限りとさせていただきます。 ※イベント当日、対象商品を着用されている方へ、現地でキャッシュバックを行ないます。 ※引換場所は開催会場によって異なりますので、当日現地での案内をご確認ください。 ※引換は、夜公演開場後のご案内となります。 ※当日対象商品を購入された方も、Tシャツを着用していただくとキャッシュバックの対象となります。 ◼︎キャッシュバック期間 2026年4月10日(金)～イベント終了日 ◼︎販売場所 ・SCRAP GOODS SHOP(通販) ・リアル脱出ゲーム店舗 ・夜公演物販会場 ・よみうりランド Gjショップ(よみうりランド園内ショップ) ※リアル脱出ゲーム店舗での販売は、2026年4月13日(月)時点では、東京ミステリーサーカスのみでの取り扱いとなります。 ※東京ミステリーサーカス以外のリアル脱出ゲーム各店舗でも販売予定です。イベント特設サイトにて後日お知らせします。 ※夜公演物販会場でのご購入は、イベントチケットが必要です。 ※Gjショップでのご購入は、よみうりランドの入園券が必要です。販売期間は、イベントの開催期間に準じます。 ◼︎キャンペーン詳細 https://www.scrapmagazine.com/news/wizardpark-tshirtscb/

リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ『夜の魔法学校からの脱出』概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/wizardpark/ ■イベントCM 夜公演：https://youtu.be/kIbBamkD-Ek 昼コース：https://youtu.be/lewPJ-imfVE

－夜公演『夜の魔法学校からの脱出』－ ◼︎ストーリー 閉園後の遊園地。 ひっそりと霧に紛れるように魔法の校舎が姿を現す。 「ようこそ、ルミナス魔法学校へ！」 魔法の杖、古びた魔導書、不思議な生物、動く絵画。 今宵は新入生であるあなた達を迎える歓迎パーティー。 皆、これから始まる魔法の学校の生活に心を躍らせていた。 …しかし、その高揚は瞬く間に打ち砕かれてしまう。 封印されていた邪悪な魔法使いが復活してしまったのだ。 激しい戦いの末、教師達が命と引き換えに稼げた時間は……僅か70分。 封印のカギは学校で1,000年秘匿されている謎めいた魔法。 解き明かせるのは、残されたあなた達だけ。 未熟でも、杖を片手に立ち向かえ。 ◼︎プレイ形式 ・所要時間：約130分(制限時間：70分) ・参加人数：制限なし ・一斉スタート ・屋外イベント

－昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』－ ◼︎ストーリー 夜になると、不思議な魔法学校が姿を現す。 ここは"魔法の遊園地"。 あなたは、その魔法学校に入学したばかりの新入生。 ある人物からの突然の呼び出しを受け、遊園地へと足を踏み入れた。 どうやら飼っていた妖精が逃げ出したらしい。 「お願い！ 妖精を捕まえてほしいの！ この妖精たち、謎を解かないと捕まえられなくて……」 あなたを待ち受ける、妖精たちが仕掛けた多種多様な謎の数々。 遊園地を歩き回り、ときにはアトラクションを観察し、 ひらめきだけでなく、推理力や体力までも試される。 どう攻略するかは、あなた次第。 にぎやかな遊園地に紛れた謎を解き明かし、妖精を捕まえまくれ！ そして、その裏に隠された秘密とは……？

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約2～4時間 ・参加人数：制限なし ・随時スタート ・屋外イベント ※昼コースは会期中の開園日にご参加可能です。休園日ならびに営業時間につきましては各遊園地のHPをご確認ください。 －－ ◼︎開催会場、日程 【東京】よみうりランド：4月10日(金)～6月14日(日) 北海道や広島など、全国の遊園地で開催予定！ ◼︎チケット販売スケジュール 販売中 ◼︎チケット料金 ・【東京】よみうりランド 丸一日チケット【入園券付き】：6,700円 夜公演チケット【入園券付き】：4,200円 昼コースチケット：3,000円 ほか ※その他チケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。 ▼特典付きチケット情報 「丸一日チケット」もしくは「夜公演チケット」の前売チケットは、+ 3,500円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。特典付きチケットには限定グッズ「ルミナス魔法学校入学セット」が付属します。

※特典付きチケットの詳細は特設サイトをご確認ください。 ▼SCRAP公式ファンクラブ「少年探偵SCRAP団」団員特典 「ルミナス魔法学校 蓄光アルファベット缶バッジ」

※団員特典の詳細は特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催/企画制作：SCRAP

＜補足情報＞リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

＜補足情報＞SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine