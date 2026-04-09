携帯型ネットワークテスターの世界市場2026年、グローバル市場規模（有線ネットワーク用、無線ネットワーク用）・分析レポートを発表
2026年4月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型ネットワークテスターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型ネットワークテスターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、携帯型ネットワークテスター市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は454百万と評価され、2031年には626百万へ拡大し、年平均成長率は4.7%と見込まれています。通信インフラの高度化とデータ需要の増加により、市場は安定した成長を続けています。
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市場概要
携帯型ネットワークテスターは、通信ネットワークの性能測定や障害診断を行うための携帯型測定機器です。
ネットワークの品質維持やトラブルシューティングに不可欠な装置であり、通信事業者や企業の情報システム部門において重要な役割を担っています。市場は通信技術の進化とともに変化しており、関税政策や国際規制の影響も受けながら競争環境が形成されています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では有線ネットワーク向けと無線ネットワーク向けに分かれ、それぞれ異なる測定ニーズに対応しています。
用途別ではネットワーク管理、データセンター、通信サービス、ネットワーク設備室などに分類され、多様な利用シーンに対応しています。各セグメントの需要動向を把握することにより、企業は適切な市場戦略を構築することが可能です。
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主要企業と競争環境
市場にはAnritsu、Yokogawa、Frame Communications、NetAlly、Itochu France、Fluke Networks、Xinertel、VIAVI Solutions Inc.、NextGig Systems、Qingdao Puli Guangwei communication equipment Co., Ltdなどの企業が参入しています。
これらの企業は製品性能、測定精度、価格、技術力などを軸に競争を展開しています。特に通信規格の高度化に対応した機能開発や新製品投入が競争優位性の確保に重要な役割を果たしています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。アジア太平洋地域は通信インフラ整備の進展とデジタル化の加速により市場拡大が期待されています。北米や欧州では高度な通信技術の導入が進み、安定した需要が維持されています。各地域の経済状況や政策、技術水準の違いが市場成長に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、通信トラフィックの増加、ネットワークの高度化、データセンター需要の拡大が挙げられます。一方で、機器コストの上昇や技術対応の複雑化、供給網の不安定性が課題となっています。
また、新しい通信技術への対応や測定精度の向上は今後の重要な成長機会とされています。競争環境の分析により、新規参入の難易度や既存企業間の競争の強さも明らかにされています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型ネットワークテスターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型ネットワークテスターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、携帯型ネットワークテスター市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は454百万と評価され、2031年には626百万へ拡大し、年平均成長率は4.7%と見込まれています。通信インフラの高度化とデータ需要の増加により、市場は安定した成長を続けています。
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市場概要
携帯型ネットワークテスターは、通信ネットワークの性能測定や障害診断を行うための携帯型測定機器です。
ネットワークの品質維持やトラブルシューティングに不可欠な装置であり、通信事業者や企業の情報システム部門において重要な役割を担っています。市場は通信技術の進化とともに変化しており、関税政策や国際規制の影響も受けながら競争環境が形成されています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では有線ネットワーク向けと無線ネットワーク向けに分かれ、それぞれ異なる測定ニーズに対応しています。
用途別ではネットワーク管理、データセンター、通信サービス、ネットワーク設備室などに分類され、多様な利用シーンに対応しています。各セグメントの需要動向を把握することにより、企業は適切な市場戦略を構築することが可能です。
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主要企業と競争環境
市場にはAnritsu、Yokogawa、Frame Communications、NetAlly、Itochu France、Fluke Networks、Xinertel、VIAVI Solutions Inc.、NextGig Systems、Qingdao Puli Guangwei communication equipment Co., Ltdなどの企業が参入しています。
これらの企業は製品性能、測定精度、価格、技術力などを軸に競争を展開しています。特に通信規格の高度化に対応した機能開発や新製品投入が競争優位性の確保に重要な役割を果たしています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。アジア太平洋地域は通信インフラ整備の進展とデジタル化の加速により市場拡大が期待されています。北米や欧州では高度な通信技術の導入が進み、安定した需要が維持されています。各地域の経済状況や政策、技術水準の違いが市場成長に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、通信トラフィックの増加、ネットワークの高度化、データセンター需要の拡大が挙げられます。一方で、機器コストの上昇や技術対応の複雑化、供給網の不安定性が課題となっています。
また、新しい通信技術への対応や測定精度の向上は今後の重要な成長機会とされています。競争環境の分析により、新規参入の難易度や既存企業間の競争の強さも明らかにされています。