ナッツ＆ドライフルーツ専門店 knopp.(クノップ)(運営：株式会社グラニーレ、富山県富山市)では、県内外の農家から直送される“規格外”果物を自社で砂糖不使用のドライフルーツに加工し、フードロス削減と地域還元に取り組んでいます。

規格外の果物の取り扱い品目は2年間で約140％に増加し、農家からの委託相談も増加しています。









【食品ロスは464万t、“削減”は社会課題に】

農林水産省・環境省・消費者庁が共同で公表した推計によると、2023年度の日本の食品ロス量は約464万トンにのぼります(このうち事業系が約231万トン、家庭系が約233万トン)。この数値は推計開始以降の最低水準で、国民1人あたりに換算すると年間約37kgにも相当します。2030年度を目標年として、政府は 事業系食品ロスを2000年度比で60％削減、家庭系食品ロスを半減する目標を掲げ、官民連携で効果的な対策に取り組んでいます。特に青果分野では、味や品質に問題がなくても、規格外の「見た目」や「サイズ」「傷」が理由で流通に乗らないケースがあり、廃棄につながることが課題とされています。こうした食品を有効活用する事例も全国で広がり、フードロス削減は消費者にとっても身近なテーマになっています。









【規格外の果物の取り扱い品目が約140％に増加】

富山県内で店舗展開する同店では、桃、柿、林檎、柑橘、梨など、県内外の規格外果物をドライ加工し販売しています。近年は健康志向の高まりもあり、40～60代の女性を中心に支持が広がっています。





実際の購入者からは、

「砂糖不使用なのに自然な甘みがあって驚いた」

「“もったいない果物”を活用している点に共感した」

「旬の果物を長く楽しめるのがうれしい」

「罪悪感の少ないおやつとして選んでいる」

といった声が寄せられています。





フードロス削減という社会的意義と、砂糖不使用で身体にやさしい商品特性の両立が、リピーター増加につながっています。





規格外みかんの洗浄

規格外みかんの加工作業

規格外みかんの乾燥加工作業





【ナッツ＆ドライフルーツ専門店knopp.詳細】

同店では、県内外の農家や青果担当者から直送される規格外の果物を仕入れ、自社で低温乾燥加工を行っています。2025年の規格外果実の受け入れ・加工量は年間約1.3トン(前年比＋20％)。農家側でもジュースやジャムに加工されるケースはありますが、それでも活用しきれない果物を受け入れています。

乾燥により水分を抜くことで保存性を高め、最長1年以上美味しさを保つことが可能。原料重量の15～25％程度まで凝縮され、甘みや風味がより濃く感じられるのが特長です。農薬不使用や減農薬で栽培する農家との連携も進め、砂糖・保存料不使用の無添加加工を徹底しています。

代表商品は、みかんを皮ごとドライ加工した「うえださん家の有機みかん」など。少量パックから業務用サイズまで展開し、二口本店・公式ECで販売しています。農家や事業者からの規格外果実の受託加工(小ロット可)にも対応。店内ではドライフルーツを使用したドリンクやソフトクリームも提供しています。

URL： https://knopp-nuts.com/





ナチュラルフルーツソーダ。富山やくぜん認定。

うえださん家の有機みかん





【今後の展開】

今後は、果物に加えて野菜分野にも取り組みを拡大し、2026年度には“規格外野菜”のドライ加工を2品目で試験導入する予定です。青果全体での活用モデル構築を目指します。

また、地域農家との連携をさらに強化し、2026年度には年間1.5トンのロス回避を目標に掲げています。フードロス削減量を具体的な数値として示すことで、取り組みの成果を可視化していきます。

加えて、不揃いのドライフルーツやナッツ、チップ類を活用した自動販売機での販売も計画しており、より身近な場所で“もったいない食材”を選べる環境づくりを進めていきます。









【会社概要】

名称 ： 株式会社グラニーレ クノップ事業部

代表取締役： 花井 千赴

所在地 ： 〒939-8211 富山県富山市二口町1-2-7

URL ： https://knopp-nuts.com/