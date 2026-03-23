

阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社（本社：大阪市北区 代表取締役社長 上田 均 以下、阪急阪神マーケティングソリューションズ）と株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 田中 淳泰 以下、LIVE BOARD）は、阪急阪神マーケティングソリューションズが運用・管理する「三宮エントランスビジョン」、「三宮ホームDS-2」、「三宮コンコースDS」を、2026年4月6日(月)よりLIVE BOARDマーケットプレイス※1へ接続します。

これにより当該デジタルメディアは、配信期間と回数を指定した従来の販売方法に加え、NTTドコモの位置情報データ等および解析技術により、広告を実際に視たと推定できる人数をベースにしたインプレッション（VAC）※2販売も可能となります。

神戸市営地下鉄三宮駅は、1日11万人以上が利用する※3、ビジネスの中心地であり神戸の玄関口として幅広い層が往来するターミナル駅です。2025年1月に接続を開始した「三宮ホームDS-1」※4に続き、新たな3媒体がLIVE BOARDマーケットプレイスに接続することで、駅構内の主要動線を網羅する複数の接点を確保します。商業施設が豊富で観光客やビジネスパーソン、学生など多くの人で賑わうエリア特性を活かし、ターゲットに合わせたより効果的な広告アプローチを実現します。

阪急阪神マーケティングソリューションズとLIVE BOARDは今後もOOHの効果的・効率的な運営を実施することで、OOH市場の拡大に向けた新たな価値創造に取り組むとともに、多様なライフスタイルに適応した広告配信の実現をさらに推進してまいります。

※1 SSP（Supply Side Platform）およびDSP（Demand Side Platform）などの機能を含む、LIVE BOARDが運営する広告プラットフォームの全体を指す。

※2 LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。

※3 阪急阪神マーケティングソリューションズ「リニューアル工事が完了した神戸市営地下鉄三宮駅！新たな交通広告媒体が誕生」

※4 LIVE BOARDプレスリリース「神戸エリア初連携！「神戸市営地下鉄 三宮ホームDS-1」(20面)でインプレッション（VAC）に基づいたデジタルOOH広告配信を開始」

>>LIVEBOARD WEBサイト

■媒体情報

①「三宮エントランスビジョン」

神戸市営地下鉄三宮駅改札内正面に位置する大型LEDビジョンです。広い視野角と高いコントラストで美しい映像表現が実現できます。

接続開始日：2026年4月6日(月)

サイズ／面数：H2,025mm×W3,600mm／1面

場所：神戸市営地下鉄三宮駅東改札内正面

放映時間：5:30～24:00(18時間30分) ※LIVE BOARDとの連携は1時間単位配信となるため6:00～24:00となります。

音声：なし

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※媒体情報の料金は、異なる場合がございますのでお問合せください





②「三宮ホームDS-2」

神戸市営地下鉄三宮駅2番線ホームに設置された75インチ、計20面のデジタルサイネージです。1番線ホームに設置された「三宮ホームDS-1」は2025年1月に接続を開始しており、東行き、西行きのどちらの利用者にも訴求が可能になりました。

接続開始日：2026年4月6日(月)

サイズ／面数：75インチ／20面

場所：神戸市営地下鉄三宮駅2番線ホーム

放映時間：5:30～24:00(18時間30分) ※LIVE BOARDとの連携は1時間単位配信となるため6:00～24:00となります。

音声：なし

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※媒体情報の料金は、異なる場合がございますのでお問合せください





③「三宮コンコースDS」

三宮駅東口コンコースに設置された70インチ、計28面のデジタルサイネージです。音声放映にも対応しており、訴求力豊かな広告表現を実現します。

接続開始日：2026年4月6日(月)

サイズ／面数：70インチ／28面

場所：神戸市営地下鉄三宮駅東口コンコース

放映時間：5:30～24:00(18時間30分) ※LIVE BOARDとの連携は1時間単位配信となるため6:00～24:00となります。

音声：あり

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※媒体情報の料金は、異なる場合がございますのでお問合せください





■LIVE BOARD全国のスクリーン

現在、全国に60,200以上の配信面を運用。

自社で設置したスクリーンだけでなく、他社との連携も日々拡大中です。

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■阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社

ブランドの存在価値を原動力に解決策を考えるパーパス・ドリブン・マーケティング・カンパニー





関西エリアを中心に全国で展開している阪急阪神東宝グループの広告会社です。また、阪急電鉄・阪神電車・阪神バス・北大阪急行電鉄や神戸市営地下鉄・神戸市バス、大阪駅前地下道の交通広告の総代理店で、阪急沿線情報紙 TOKKも当社が発行。パーパスを起点とした、マーケティング戦略から広告・プロモーションの企画制作、広告出稿までトータルにお任せいただけます。クライアントに伴走し、価値を大きく育てるソリューションを提供します。

■株式会社 LIVE BOARD

データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター





OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。