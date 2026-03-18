羽田空港第1・第2 ターミナルで「春の大抽選会」を開催！

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社は、3月19日（木）～3月22日（日）の４日間、羽田空港第1・第2ターミナルにて豪華賞品が当たる「春の大抽選会in 羽田空港」を開催します。

期間中、空港内の対象店舗でお買い上げいただいたレシートを抽選会場へお持ちいただくと、3,000円（税抜）ごとに1回、抽選にご参加いただけます。

抽選では、10万円分のホテル宿泊券をはじめ、人気の家電製品や羽田空港内で利用できるクーポンな

ど、合計1,600本以上の豪華賞品をご用意しております。

春の羽田空港でのお買い物とあわせて、ぜひ抽選会をお楽しみください。

【『春の大抽選会 in 羽田空港』概要】

■期間：2026年3月19日（木）～3月22日（日）10:00～18:00

■抽選会場：第1ターミナル2階 中央エスカレーター北側、第2ターミナル5階 フライトデッキトーキョー

対象店舗はこちらをご確認ください :https://tokyo-haneda.com/site_resource/whats_new/pdf/000017080.pdf

【注意事項】

・税抜3,000 円ごとに1 回ご参加いただけます。（複数店舗の合算可能）

・おひとり様 最大10 回までご参加いただけます。

・金券、たばこ、一部店舗は対象外となります。

・抽選時に「当日分の紙レシート」をご提示いただく必要があります。

・賞品の色などは選べません。また、賞品には限りがございます。

・駐車場は混雑が予想されます。羽田空港へお越しの際は、電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。

※上記内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。