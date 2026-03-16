120社以上の出展社ブースでは延べ200ステージ、500人以上の豪華キャスト・スタッフが集結！

過去最多！120社以上の出展社ブースでは、魅力的な展示や企画、

さらに、延べ200ステージ、500人以上の豪華キャスト・スタッフが集結！

当日観覧可能なステージも！

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が

2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。

また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。

過去最多となる、120社を超える出展社ブースでは、迫力のある映像上映や、人気作品の展示、フォトスポット、オリジナルグッズの販売に加え、豪華出演者が登壇する、ブースステージなど、様々な展開が予定されております。

AJステージと出展社ブース合わせて、のべ200ステージ、500人超の登壇者がイベントを盛り上げます。

会場全体、のべ200ステージに500人超えのキャスト・スタッフが出演！

全120社の出展社のうち、約20社がブース内にステージを設置し、声優や制作スタッフを招いたトークイベントを開催します。 AJステージで行われる50ステージと合わせると、2日間で開催されるステージは延べ200ステージにのぼり、500人以上の豪華出演者が会場に集まります。 会場の至るところで多彩なステージが展開され、まさに「アニメのすべてが、ここにある。」を体感できるAnimeJapanならではの空間が広がります。

※出展社ブースでのステージの観覧方法は、出展社ごとに異なります。詳細は各出展社の案内をご確認ください。

AnimeJapan 2026 出展社ブース紹介

過去最大数の120社以上が出展する、今回のAnimeJapan。豪華出展社ブースの一部をご紹介！

各社のブースでは、人気作品の展示はもちろん、迫力のある映像上映や、オリジナルグッズの販売、キャラクターと記念撮影ができるフォトスポットなど、アニメの最新トレンドや新たな展開をいち早く体感できるコンテンツが多数予定されております。アニメの“今”と“これから”を感じられる展開をお見逃しなく！

【A22】バンダイナムコフィルムワークス

テーマは「運命の出逢い」。

パーティーをイメージした空間が皆様と作品との出逢いの場となりますように。

大型キューブLEDではスペシャル映像を上映！キャラクターグリーティングやスタンプラリーなど楽しい企画も盛りだくさん。

ご来場お待ちしております‼









【A40】ShoPro（小学館集英社プロダクション）

テレビアニメ『ポケットモンスター』や劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』 をはじめ、2026年放送予定の『アオアシ Season2』『BLACK TORCH』など、ShoProが携わるアニメ作品が⼤集合！会場でしか体験できない展示と、AnimeJapan限定ステージをお楽しみください！





【J03】ポニーキャニオン

今年のポニーキャニオンブースのテーマは“ゲームセンター”！2日間のキャスト登壇ステージに、全13作品が勢ぞろい！ また、着ぐるみのグリーティングイベントや大型ビジョンでの映像放映も！“PLAY! PONY CANYON”に遊びにきてください！





【J05】トムス・エンタテインメント／セガ フェイブ

トムス／セガブース【J-05】では、「近未来のシネコン」をコンセプトに大型ビジョンによる映像放映や、各作品の世界観をイメージしたフォトスポット等をお楽しみいただけます。来場者には、会場限定「描き下ろしクリアカード（1パックにランダムで3枚封入／全11種）」を各日先着・数量限定で配布します！









【J09】東映アニメーション

今年で70周年を迎える東映アニメーション。

ブースでは今年も、人気作品の展示やキャラクターと写真が撮れるグリーティングなど楽しみが盛りだくさん！ ここでしか手に入らないノベルティも。【東4ホール J-09】でお待ちしています！





【J19】フロンティアワークス

10周年を迎える「タヌキとキツネ」を祝して、AnimeJapanとファミリーアニメフェスタのそれぞれに登場！

フォトスポットやフラワーアート、キャンバスアートの展示、さらに、ぬりえやグリーティング、プレゼントキャンペーンも実施予定！

ぜひお立ち寄りください。





【J20】東京カラーソニック!!

本年は「東京カラーソニック!!＆中島ヨシキ・梶原岳人のソニラジ!!」の魅力をお伝えするブースを展開します！ ブース内に「ラジオ収録スタジオ」が登場！生配信を行います。会場限定のカラソニくじの販売も！

詳細：https://x.gd/ZomHk









【J25】SHOCHIKU anime

SHOCHIKU animeブースでは、「正反対な君と僕」「多聞くん今どっち！？」「クジマ歌えば家ほろろ」「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」「最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編」「機動警察パトレイバー EZY」ほか、最新コンテンツの数々をご紹介いたします。ご来場お待ちしております！





【J26】エイベックス・ピクチャーズ

エイベックス・ピクチャーズブースでは今年も様々なアニメ作品をご紹介！

今年のテーマは「物語の中に入り込もう！」まるで本の中に飛び込んだようなブースを演出！

絵画のような作品ビジュアルや、肖像画のようなキャラクタービジュアルも。

本をひらくと、そこには圧巻の映像が…先着で各作品のしおりをプレゼント！





【J52】KADOKAWA

KADOKAWAブースでは、KADOKAWA Animeの人気＆注目作品が大集結！

「KADOKAWA ANIME FANTASY FOREST」と題し、

アニメの世界でたくさんのワクワクやドキドキをお届けします！

作品展示や配信ステージをお楽しみください。

https://kadokawa-animation.jp/animejapan2026/









【J55】ADKエモーションズ

『オタクに優しいギャルはいない!?』『氷の城壁』『新テニスの王子様』『夏目友人帳』の展示・物販や

スタジオKAIスタッフによる進路相談室＆制作作品の原画・設定も展示予定！

【J56】TOHO animation

TOHO animationブースでは、『呪術廻戦』『僕のヒーローアカデミア』『薬屋のひとりごと』『葬送のフリーレン』をはじめ話題の最新アニメなど、TOHO animationが誇る多数の作品の展示や体験型の特別企画を展開します。そして、レーベル公式オンラインストア【TOHO animation STORE ONLINE】がブースにも登場し、描き下ろしビジュアルを使用したアイテムなどの「AnimeJapan 2026」オリジナルグッズをオンラインだけでなく会場でも販売いたします。是非ご来場ください。

詳しくは特設サイトをご確認ください。（https://tohoanimation.jp/event/aj2026/）







【J59】キングレコード

キングレコードのアニメーションレーベル”KING AMUSEMENT CREATIVE”と音楽&映像レーベル”EVIL LINE RECORDS”の新作アニメや人気コンテンツが大集結！『カリスマ』『多聞くん今どっち！？』『I.ADORE』『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』を中心に、ステージや物販、フォトスポットなどを展開予定！





【J61】アニプレックス

豪華キャスト等が登壇予定の「アニプレックスブースステージ」をはじめ、今年も新作・話題作盛りだくさんの作品展示を予定しております。また、アニプレックス関連では「Fate/Grand Order」も単独出展をいたします。

特設サイト：https://www.aniplex.co.jp/animejapan/2026/









AnimeJapan 2026 入場券販売中！ファストチケット先行抽選申込は3/21（土）まで！

入場券各種プレイガイドにて、絶賛販売中！

さらに、パブリッククエリアへ優先的にご入場いただけるファストチケットの先行販売・申込は3/21(土)まで！

たくさんのブースや施策を楽しむには早めの入場がおすすめ！

◆入場券

各日2,500円(税込)

・AJチケット・CNプレイガイド・アニメイト販売 ︓2月25日(水)～3月27日(金)23:59

◆ファストチケット先行抽選販売

各日3,900円(税込)

・申込期間 ：2月25日(水)～3月21日(土) ※CNプレイガイド限定

・抽選結果通知 ：3月25日(水)16:00予定

※ファストチケットのみでは、AnimeJapan 会場へのご入場はできません。

AnimeJapan へご入場いただくには、別途入場券をお買い求めください。

その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください

入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

AnimeJapan KICKOFF 2026：https://youtu.be/HZwpYMhFXHc

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj