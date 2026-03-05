【無料】ドライブレコーダーで上書きされた録画データを復元する方法
「事故の瞬間が撮れていない！」「古いデータが上書きされて消えてしまった…」
ドライブレコーダーの記録方式は、容量がいっぱいになると古いデータから順に削除して新しい映像を保存する「ループ録画」が一般的です。万が一、必要なデータが上書きされてしまった場合、通常の操作で取り戻すことはできません。
しかし、適切なツールを使えば、消えたはずのデータを復元できる可能性があります。本記事では、無料で試せる方法と、最も成功率の高い復元手段をご紹介します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Free」最新バージョンは3月4日（水）に発表されました。データ復元ソフト4DDiG Freeの新しいバージョンでは、SDカードのデータ復元の成功率を向上させました。
■ 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/WlIOF
1. 上書きされたデータは本当に復元できる？
結論から言うと、「上書きの程度」によります。
復元できる可能性が高いケース： 削除したばかり、または上書きが始まった直後。データ領域のインデックスが消えていても、実際の映像データが残っている場合。
復元が困難なケース： 何度も繰り返し上書きが行われ、元のデータが完全に新しいデータに置き換わってしまった場合。
※重要： データが消えたことに気づいたら、すぐにSDカードをドラレコから抜き、使用を停止してください。書き込みを続けるほど復元率は低下します。
2. ドラレコ動画を復元する3つのステップ
ステップ1：パソコンの標準機能で確認
稀に、隠しファイル属性になっていたり、一時的なエラーで見えなくなっているだけのケースがあります。「隠しファイルを表示」設定を確認しましょう。
ステップ2：データ復元ソフトの無料版を活用
自力で復元する場合、最も現実的な選択肢はデータ復元専用ソフトを使用することです。多くのソフトには「スキャンとプレビュー」ができる無料版が存在します。
ステップ3：専門業者に依頼
物理的な破損（SDカードが折れた、認識しない等）の場合は業者への依頼が必要ですが、数十万円の費用がかかることもあります。まずはソフトで試すのが賢明です。
3. おすすめの無料復元ツール：4DDiG Free
数ある復元ソフトの中でも、ドラレコの動画復元に特におすすめなのが「4DDiG Free」です。
■ 4DDiG Freeを無料ダウンロード：https://x.gd/WlIOF
なぜ 4DDiG が選ばれるのか？
高い復元成功率： 独自のスキャンアルゴリズムにより、断片化した動画ファイルも高精度に繋ぎ合わせます。
多様なファイル形式に対応： MP4, MOV, AVIなど、主要なドラレコメーカー（コムテック、ユピテル、ケンウッド等）の形式を網羅。
初心者でも簡単： わずか3クリックで復元完了。専門知識は一切不要です。
プレビュー機能： 復元する前に動画の内容を確認できるため、「復元したのに再生できない」という失敗を防げます。
4. 4DDiG Free で録画データを復元する手順
ステップ1． 公式サイトから 4DDiG をダウンロードし、PCにインストールします。ドラレコのSDカードをPCに接続し、対象のドライブを選択してスキャンを開始します。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343291/images/bodyimage1】
4. 4DDiG Free で録画データを復元する手順
ステップ1． 公式サイトから 4DDiG をダウンロードし、PCにインストールします。ドラレコのSDカードをPCに接続し、対象のドライブを選択してスキャンを開始します。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343291/images/bodyimage1】