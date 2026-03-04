有限会社山本商事(所在地：京都市伏見区)が開発・販売する『HOTPLUS あったかフードボックス』は、日本食糧新聞社主催「第1回災害食アワード」において、アイデア商品部門・優秀賞を受賞いたしました。表彰された78商品の大半が食品である中、非食品は2商品のみであり、本製品はそのうち最上位の評価を獲得しました。





HOTPLUS あったかフードボックス 使用時の蒸気加温の様子





東日本大震災から15年を迎える節目を目前に、改めて災害時の食の在り方が問われる中、災害食の評価軸に“温食”という新しい視点を提示したことが高く評価されました。





HOTPLUS あったかフードボックス 備蓄収納イメージ





■ なぜ「非食品」が評価されたのか

災害食は、阪神・淡路大震災を契機に開発が活発化し、「常温で摂取できること」や「長期保存性の高さ」が重視されてきました。

一方で、度重なる被災経験から、寒冷期における冷たい食事の継続による心理的負担、乳児用ミルクの温度確保、高齢者の低体温症リスクといった課題も浮き彫りになっています。また、被災環境下で活動する消防などの救援者や復旧作業従事者にとっても「温かい食」は極めて重要な要素です。





『あったかフードボックス』は、「温かい食を可能にする環境そのものを備蓄する」という設計思想のもと開発されました。水のみで発熱反応を起こし、蒸気で安定加温する構造により、ライフラインが途絶えた状況でも外部エネルギーに依存せず温食環境を構築できます。火気を使用しないため火災の危険性がなく、避難所や屋内施設でも安全に運用できる点が特長です。





HOTPLUS あったかフードボックス 発熱構造イメージ(水のみで反応)





■ 温度設計を組み込んだ他社商品も同時受賞

今回、『あったかフードボックス』の加温機能を活用し、新たな災害対応商品を展開する企業の製品も同アワードで受賞を果たしました。





災害食アワード 優秀賞





株式会社ウーケ様 「ウーケ防災FOODBOX」

日常食であるパックご飯と加温機構を組み合わせ、災害食と日常食の境界を縮める画期的な設計として評価されました。





株式会社ウーケ ウーケ防災FOODBOX構成品(パックご飯)





株式会社三笠会館様 「レストランの美味しいローリングストック【温め容器付きスターターセット】」

レストラン品質のメニューを災害下でも温かく提供できる仕組みを構築し、食の安心と満足度向上を目指した取り組みとして注目されました。





株式会社三笠会館 レストランの美味しいローリングストックセット(構成品ハンバーグ)





いずれも温度確保機構を組み込むことで、食品と加温環境を一体化した商品設計を実現しています。温度を含めた食環境設計が、災害食の新たな基準として共有されつつあることを示唆しています。









■ 今後の展望

当社は今後も「温度を備蓄する」という設計思想の普及に取り組んでまいります。災害備蓄が単なる食料確保にとどまらず、食環境全体を設計する視点へと発展する中で、温食を前提とした備蓄の在り方を提案していきます。被災者のみならず、救援者や復旧従事者を含めたあらゆる立場の人々にとって、災害下でも温かい食事が選択肢となる社会の実現を目指します。









【製品概要】

製品名 ： HOTPLUS あったかフードボックス

特徴 ： 水を入れるだけで蒸気による加熱が可能。

火や電気を使わず、安全に食品を温められます。

用途 ： 災害時の備蓄、アウトドア、車中泊など

詳細URL： https://www.yamamotocorp.com/hotfoodbox.html









【会社概要】

会社名 ： 有限会社山本商事

所在地 ： 京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町132 NUオフィス京都竹田5階

事業内容： 防犯製品「家庭用電子錠」および

防災製品「HOTPLUS」等の製造・販売

URL ： https://www.yamamotocorp.com