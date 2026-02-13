非接触認証時代の鍵技術、2031年3.1億米ドル市場を形成する静脈認証モジュールの戦略価値
静脈認証は、指や手のひらの血管パターンを利用して個人を識別する生体認証技術である。他の生体認証手段では技術の進歩により脆弱性が報告されているが、静脈認証は体内に存在する極めて複製が困難な情報に基づいているため、セキュリティ性と精度の高さで際立っている。カードやパスワードのように忘れたり紛失したりする心配がないため、安全性と利便性を兼ね備えた静脈認証は、さまざまな用途でますます普及している。
静脈認証モジュール市場は、セキュリティ技術の進化と共に注目度を高めている分野である。指紋や顔認証といった既存の生体認証に比べ、静脈認証は体内情報に基づくため、偽造や複製が極めて困難である点が大きな特徴となっている。この特性により、高度なセキュリティが求められる金融機関、医療施設、政府機関などを中心に導入が進みつつある。外部から見えない情報を認識要素とする点で、プライバシーへの配慮という側面でも優位性を持つ。
市場の動向としては、接触型から非接触型への移行が加速しており、衛生面や利便性の観点から非接触型静脈認証モジュールの需要が高まっている。また、リモートワークやデジタル化の浸透により、セキュリティの強化がグローバルな課題となる中で、静脈認証技術が多くの産業において標準的な認証手段として検討され始めている。これにより、住宅やオフィスビル、スマートデバイスへの組み込み需要も拡大している。
市場の成長を後押ししている要因としては、セキュリティインシデントの増加、個人情報保護への意識向上、高度認証へのニーズの高まりが挙げられる。従来のカードやパスワード型認証では防ぎきれない不正アクセスに対し、静脈パターンというユニークかつ内在的な情報による本人認証は、信頼性の高いソリューションとして評価されている。さらに、IoTやスマートホームの拡大に伴い、より小型で高性能なモジュールへの要求が強くなっており、技術革新が市場拡大を後押ししている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界静脈認証モジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593947/vein-recognition-module）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.3%で、2031年までにグローバル静脈認証モジュール市場規模は3.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 静脈認証モジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341732/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341732/images/bodyimage2】
図. 世界の静脈認証モジュール市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、静脈認証モジュールの世界的な主要製造業者には、Fujitsu、Hitachi、Saint Deem、Wicrown Winpass、Inomec、Melux、Shenzhen Simbatec Technology、ZKTeco、BiiDTE、Mofiriaなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約57.0%の市場シェアを持っていた。
今後の企業成長においては、静脈認証モジュールを多様なアプリケーションに柔軟に対応できる形で提供することが鍵となる。単なる入退室管理にとどまらず、デジタル決済や個人認証、医療現場での患者照合などへの応用を広げることで、製品の付加価値を高めることが可能である。また、設計のモジュール化や他システムとの連携性を高めることで、エンドユーザーの採用ハードルを下げ、市場浸透率を高めていく戦略が有効となる。
静脈認証モジュール市場は、セキュリティ技術の進化と共に注目度を高めている分野である。指紋や顔認証といった既存の生体認証に比べ、静脈認証は体内情報に基づくため、偽造や複製が極めて困難である点が大きな特徴となっている。この特性により、高度なセキュリティが求められる金融機関、医療施設、政府機関などを中心に導入が進みつつある。外部から見えない情報を認識要素とする点で、プライバシーへの配慮という側面でも優位性を持つ。
市場の動向としては、接触型から非接触型への移行が加速しており、衛生面や利便性の観点から非接触型静脈認証モジュールの需要が高まっている。また、リモートワークやデジタル化の浸透により、セキュリティの強化がグローバルな課題となる中で、静脈認証技術が多くの産業において標準的な認証手段として検討され始めている。これにより、住宅やオフィスビル、スマートデバイスへの組み込み需要も拡大している。
市場の成長を後押ししている要因としては、セキュリティインシデントの増加、個人情報保護への意識向上、高度認証へのニーズの高まりが挙げられる。従来のカードやパスワード型認証では防ぎきれない不正アクセスに対し、静脈パターンというユニークかつ内在的な情報による本人認証は、信頼性の高いソリューションとして評価されている。さらに、IoTやスマートホームの拡大に伴い、より小型で高性能なモジュールへの要求が強くなっており、技術革新が市場拡大を後押ししている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界静脈認証モジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593947/vein-recognition-module）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.3%で、2031年までにグローバル静脈認証モジュール市場規模は3.1億米ドルに達すると予測されている。
図. 静脈認証モジュール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341732/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341732/images/bodyimage2】
図. 世界の静脈認証モジュール市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、静脈認証モジュールの世界的な主要製造業者には、Fujitsu、Hitachi、Saint Deem、Wicrown Winpass、Inomec、Melux、Shenzhen Simbatec Technology、ZKTeco、BiiDTE、Mofiriaなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約57.0%の市場シェアを持っていた。
今後の企業成長においては、静脈認証モジュールを多様なアプリケーションに柔軟に対応できる形で提供することが鍵となる。単なる入退室管理にとどまらず、デジタル決済や個人認証、医療現場での患者照合などへの応用を広げることで、製品の付加価値を高めることが可能である。また、設計のモジュール化や他システムとの連携性を高めることで、エンドユーザーの採用ハードルを下げ、市場浸透率を高めていく戦略が有効となる。