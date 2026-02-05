約2万社から選出。秀でた強みを持つ「部門別」も新設。

社員の声で決まる「働きがいのある企業ランキング2026」

特設サイト：https://www.openwork.jp/award/

転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：大澤 陽樹)は、社員・元社員から高く評価された企業を表彰する「働きがいのある企業ランキング2026」を発表しました。

本ランキングは、従業員の満足度を測る企業主導型の調査とは異なり、OpenWorkに投稿された「社員の生の声」による客観的な評価に基づき作成しています。全約2万社のうち、2025年の1年間で社員・元社員から高い評価を得た企業を、OpenWork独自の指標によって「働きがいのある企業」として選出・表彰するものです。13年目を迎える今回は、昨今の働き方やキャリアに対する価値観の多様化を踏まえ、従来の総合評価に加え、特定の強みを持つ企業にスポットを当てる「部門別」ランキングを新設・発表します。

各部門の表彰対象は以下の通りです。

【総合】OpenWorkが設ける8つの評価指標※をもとにした総合評価の上位50社

【部門別】8つの評価指標ごとにランキング化。各指標の上位10社

※)8つの評価指標：「待遇面の満足度」、「社員の士気」、「風通しの良さ」、「社員の相互尊重」、「20代成長環境」、「人材の長期育成」、「法令順守意識」、「人事評価の適正感」

【サマリ】

■総合TOP3は、1位三井物産、2位電通、3位P&Gジャパン

■総合ランキング：個人の意思と挑戦を尊重する成長環境がある企業が多数ランクイン。チームや制度で支えるサイクルが確立されている点も高評価のポイントか

■「社員の士気」部門：熱意あふれる職場の共通点は、企業理念や目標の浸透

■「風通しの良さ」部門：フラットな企業文化が強い組織をつくる鍵に？

【総合】

【部門別】

待遇面の満足度ランキング

社員の士気ランキング

風通しの良さランキング

社員の相互尊重ランキング

20代成長環境ランキング

人材の長期育成ランキング

法令順守意識ランキング

人事評価の適正感ランキング

総合ランキング：個人の意思と挑戦を尊重する成長環境がある企業が多数ランクイン。チームや制度で支えるサイクルが確立されている点も高評価のポイントか

「総合ランキング」上位企業に寄せられたクチコミからは、社員一人ひとりの希望やキャリア志向を尊重した機会提供があることが共通点として見られました。単に仕事を任せるだけでなく、研修制度やキャリア開発支援など成長を支える仕組みもセットで提供されている点が特徴的です。

今回は8つの部門別ランキングのうち、昨今話題になったテーマをもとに「社員の士気」と「風通しの良さ」部門にフォーカスして特徴を紹介します。

「社員の士気」部門：熱意あふれる職場の共通点は、企業理念や目標の浸透

近年、退職はしないが最低限の仕事しかせず、熱意を失った状態で働く「静かな退職」が日本でも話題になりました。個人の価値観はさまざまですが、一緒に働く同僚への負担増や組織としての生産性の低下につながりかねない、企業にとって軽視できない働き方です。

こうした停滞感とは対照的に、社員一人ひとりが熱意を持って働く職場にはどのような特徴があるのでしょうか。「社員の士気」部門のランクイン企業のクチコミからは、企業理念や「業界トップを目指す」といった明確な目標に向かって社員が一丸となって仕事に取り組んでいる様子がうかがえました。企業理念や目標が共通言語化されているからこそ、迷いなく同じ方向を向き、組織として強い推進力を生み出せていると考えられます。また、多くの企業が理念やスローガン、行動指針などを独自に定める一方、現場に浸透させることは容易ではありません。社員が自然と合言葉のように口にするまで文化を醸成し、社員の熱意に変えることができる企業こそが強い組織基盤を築くと言えそうです。

「風通しの良さ」部門：フラットな企業文化が強い組織をつくる鍵に？

ビジネス環境が大きく変化し、年齢や年次を問わない実力・成果主義が注目される今、組織には過去の成功体験に縛られない柔軟な判断が求められています。不確実な時代のなかで、上下の隔たりなく現場の気づきや異論が速やかに共有されるフラットな社風は組織の死角をなくし、迅速な軌道修正を可能にすると言えます。

「風通しの良さ」部門のランクイン企業のクチコミからは、協調性を持った人材の多さや、若手のうちから自律性が求められ、意見が尊重される風土があるという傾向がうかがえます。誰もが意見を言える環境があるからこそ、個人の主体性が引き出され、変化に即応できる柔軟な強みが生まれていると考えられます。

「総合」ランクイン企業に投稿されたクチコミ

「人の三井と言いますが、一人ひとりの意思や努力をしっかりと上が見てくれている。短期的には希望が叶わなくても、それを実現してくれようと上司や人事が動くのが文化としてある。その結果社員のエンゲージメントが高まり、自発的に努力をするようになり、良い結果につながる。そういった好循環ができていることが非常に稀有なことだと感じます。（営業、三井物産）」

「成長やキャリア開発のための機会は数多く会社から提供される。社内ネットワーク、多岐にわたる業務内容や研修、多種多様な企業や人との交流があるため、自身が望みさえすれば成長機会は無数に存在していると感じる。一方で、自らが能動的に行動しないとその成長機会が多く得られることはない、行動する人には多くの機会が与えられると感じる。（営業、電通）」

「入社してすぐに一戦力として扱われ、裁量を持たせてもらうことができる。会社として、人材育成に注力する風土があり、出る杭は賞賛されるような意識が社員全員に根付いている。どのような成長を遂げたいかを期首に上司と合意し、四半期ごとに上司とのキャリア面談/半期目標・成長目標に対する進捗レビューを行っていくため、間違いなく成長できる環境は整っていると感じる。（営業、P&Gジャパン）」

「社員の士気」部門ランクイン企業に投稿されたクチコミ

「クライアントファーストの名の下、バリューを届けるために日々骨太の議論・リサーチ・分析を繰り返す。BCGの矜持の下、アウトプットのクオリティには非常に高いこだわりを全員が持つ。（コンサルタント、ボストン・コンサルティング・グループ）」

「営業本部全体で業界日本一を目指している会社です。全国の店舗が成果を競い合っています。競争的なところが多いです。また。社員全員の士気が高く、共通の目標に向かって進んでいます。（営業、在籍3年未満、オープンハウス）」

「基本的に好きで仕事をしている人が多い。大きな夢を持っている人が大半のため会社の士気は下がらない。特に新卒入社は士気が高い印象。（マネージャー、サイバーエージェント）」

「成長意欲が高く、クライアントへのコミットメント意識からのハードワークが特徴。経営理念にもある、5DNAやSimplex Philosophyが企業内に浸透している。（コンサルタント、シンプレクス）」

「風通しの良さ」部門ランクイン企業に投稿されたクチコミ

「1人で仕事をするのではなく、常に社内で連携をとりながら仕事をしているので、コミュニケーション量は多い。みんなで切磋琢磨しながらみんなで上を目指していく良い風土がある。高め合える社員が多い。（コンサルタント、クイック）」

「企業文化はとにかく風通しがよい。基本的に人当たりがよく、協調性の高い方が多いのでコミュニケーションで困ることはほとんどありません。また、若手でも改善提案を快く聞き入れてくれる環境のため、年次による発言権の小ささなどは感じたことはありません。（営業、マクロミル）」

「主体性を非常に大事にしている組織風土となっており、自身がどう思っているかを言語化することを評価される。全体的に風通しが良い企業であり、上司に対してもあだ名で呼ぶ文化となっており、意見は言いやすい環境になっている。成果を上げれば、成果に対する評価はしっかり行われるため、意欲が高い人たちが比較的多い印象である。（営業、インディードリクルートパートナーズ）」

「よく聞く『風通しが良い』というのは概ね間違いではない。若手であろうが意見を出すことが求められる上に、その言葉に責任を持つことができるからである。他の企業ではなかなかないのではないかと感じる。（エンジニア、日揮グローバル）」

【「働きがいのある企業ランキング2026」について】

ランキング集計の基となるデータは、OpenWorkに投稿された会社評価レポートへの回答です。

■集計に利用するレポートの回答条件

以下条件を全て満たすレポート

・在籍期間：社員として1年以上在籍した企業の情報であること

・回答内容： 8つの評価指標へのスコア回答のほか、500文字以上の自由回答があること

■本ランキングの対象データ

以下条件を全て満たす19,681社のレポート

・投稿期間：2025年1月1日～2025年12月31日

・回答者：回答時に現職または2025年中に退職した社員

【OpenWorkについて】

OpenWorkでは、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有しています。企業の社員・元社員から情報を収集しているWEBサイトとしては、国内最大規模のクチコミ数と評価スコア約2,080万件が蓄積されており、会員数は約781万人（2026年1月末時点）となっています。私たちは、企業の労働環境をよりオープンにしジョブマーケットの透明性を高めることで、健全な雇用環境の発展に貢献するとともに、企業と個人のより良いマッチングをサポートし、一人ひとりが自分らしく生きることを応援したいと考えています。

【オープンワーク株式会社 会社概要】

代表者：代表取締役社長 大澤 陽樹

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

事業内容：転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業

資本金：1,649百万円