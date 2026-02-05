サイエンテックス・クリード・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)は、大阪・西成のいわゆる「あいりんエリア」において、新ホテル「2Z - DOYANEN HOTELS」(以下「2Z」という。)を、2026年1月31日にグランドオープンいたしました。

かつて“ドヤ街”と呼ばれたこの地域は、現在では世界中の旅行者が集まる「ディープ大阪」を象徴するエリアとして注目を集めています。

当社はこの西成エリアにおいて、宿泊施設を面的に展開することで、新たな観光・交流・滞在の拠点を創出し、地域の再生と多様な人々が交わる街づくりに取り組んできました。

その取り組みの一環として誕生したのが「2Z」です。





URL： https://www.doyanen.jp/2z-doyanen-hotels





2Z ホテル





ラウンジ





■「2Z - DOYANEN HOTELS」について





シングルロフト





トリプルルーム





2Zは、シングルルームおよびトリプルルームで構成された全52室の宿泊施設です。コンパクトながらも快適性と機能性を重視した設計とし、短期滞在から長期滞在まで、幅広い滞在ニーズに対応しています。

1階には、共用ラウンジ兼コワーキングスペースとランドリーを完備し、明るく清潔感のある空間は、PC作業や打ち合わせ、休憩など多目的に利用でき、宿泊者同士が自然に集い、交流が生まれるコミュニティスペースとしても機能します。









■ アクセス・ロケーション

2Zは、大阪メトロ「動物園前」から徒歩2分、JR・南海「新今宮」駅から徒歩5分圏内に位置し、複数路線が利用可能な高い交通利便性を備えています。

関西空港からは直通アクセスが可能で、なんば・心斎橋・梅田といった大阪市内主要エリアへも乗り換えなしで移動できます。

また、京都・奈良・神戸方面へも各線が直通しており、京都へは大阪メトロ堺筋線・阪急京都線、奈良へはJR大和路快速、神戸へはJR神戸線を利用することで、いずれもスムーズにアクセス可能です。

大阪観光の拠点としてはもちろん、関西一円を周遊するゲートウェイとして際立つロケーションといえます。

周辺には通天閣や新世界の串カツ店、昔ながらの商店街や焼肉店など、ディープな大阪文化を感じられるスポットが点在。

観光にも長期滞在にも適した、街の空気を体感できる旅の拠点となっています。









■ 今後の展開について

当社は、2026年3月までに新たに4棟の開業を予定しており、計11棟体制となります。

さらに2034年までに100棟規模への拡大を目指し、大阪を拠点に全国のインバウンド需要地へ展開します。









■ DOYANEN HOTELS 施設一覧

・BAKURO (30室)

・YAMATO (40室)

・KINGYO (4室)

・3U (70室)

・BESTIE (41室)

・BAKURO 2(47室)

・2Z (52室)

・BAKURO 3(74室)｜2026年2月開業予定

・MAIDO 1 (30室)｜2026年3月開業予定

・MAIDO 2 (36室)｜2026年2月開業予定

・OKINI (50室)｜2026年3月開業予定









■ 会社概要

サイエンテックス・クリード・ジャパン株式会社

所在地 ： 大阪市西区西本町一丁目2番4号

代表者 ： 宗吉 敏彦

事業内容 ： ホテル開発・保有・運営

ウェブサイト： https://www.doyanen.jp/









■ 会社紹介

当社は、マレーシアの上場企業サイエンテックスと、シンガポールを拠点とする日系不動産投資会社クリードの合弁により、2025年8月に設立されました。

ホテルの企画・施工・運営・保有を一貫して手がけ、自社ブランド「DOYANEN HOTELS(どやねんホテルズ)」を展開しています。

エリア集中による省人化と運営効率化、ITやデータ分析を活用した収益最大化、既存建物の適切なリノベーションを通じて、老朽化建物の再生と地域価値の向上を両立する新しい都市型宿泊モデルの創出に取り組んでいます。

サイエンテックスは包装資材および住宅開発を手がけるマレーシア有数の上場企業であり、クリードは東南アジアを中心に多数の不動産投資・開発実績を有する企業です。

両社の知見とネットワークを活かし、持続可能で収益性の高いホテル事業を推進しています。