秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸、以下、秩父鉄道)では、同じく熊谷市を本拠地として活動する埼玉パナソニックワイルドナイツ(以下、ワイルドナイツ)のサポーター企業として、「埼玉パナソニックワイルドナイツ応援入場券」を数量限定で販売します。また、秩父鉄道を利用して熊谷スポーツ文化公園ラグビー場で開催されるワイルドナイツの試合を観戦した方へ、乗車特典としてワイルドナイツグッズのプレゼント企画も実施します。

詳細は、下記のとおりです。









【「埼玉パナソニックワイルドナイツ応援入場券」について】

ワイルドナイツのチームロゴや公式マスコットキャラクターをデザインしたD型硬券入場券です。ワイルドナイツの選手写真をデザインした名刺サイズの台紙付きです。





埼玉パナソニックワイルドナイツ応援入場券 イメージ1





埼玉パナソニックワイルドナイツ応援入場券 イメージ2





(1)販売期間： 2026年1月24日(土)～6月30日(火)

(2)販売箇所： 秩父鉄道 羽生、熊谷、寄居の各駅窓口

秩父鉄道通販サイト「ちちてつe-shop」

https://www.chichitetsu.jp/html/

(3)販売価格： 200円(税込)

※ちちてつe-shopでは、3駅セットで販売します。

※駅窓口では窓口営業時間内に販売します。

※各所売り切れ次第終了です。









【「埼玉パナソニックワイルドナイツ 熊谷ホストゲーム観戦者乗車特典」について】

ワイルドナイツの本拠地「熊谷スポーツ文化公園ラグビー場」で開催される試合の観戦チケットを、秩父鉄道の指定駅の改札窓口に提示された方へ、ワイルドナイツグッズをプレゼントします。





ワイルドナイツグッズ イメージ





(1)対象日 ：2026年2月14日(土)、28日(土)、3月21日(土)、

4月4日(土)、25日(土)、5月9日(土)

(2)対象チケット：対象日のワイルドナイツ戦チケット

(3)引換箇所 ：秩父鉄道 羽生(6:00～21:00)、寄居(6:00～21:00)の各駅窓口

(4)引換方法 ：チケットに記載された試合日当日に、対象チケットを

指定駅の改札窓口で係員へご提示ください。

(5)特典内容 ：ワイルドナイツロゴ入り ボールペン1本

※特典内容は予告なく変更となる場合があります。

※引換えは窓口営業時間内に限ります。

※引換えは当日電車をご利用いただいた方に限ります。

※窓口混雑時はグッズのお渡しまでにお時間をいただく場合があります。

※各所なくなり次第終了です。









【「埼玉パナソニックワイルドナイツ」について】

ワイルドナイツ ロゴマーク





1960年に創部し、Japan Rugby League Oneに所属しているラグビーチーム。日本代表にも選ばれる選手や海外でも活躍する選手が多く所属しています。2021年8月から本拠地を埼玉県熊谷市に移し活動中。1967年に当時の社会人ラグビーのトップカテゴリーであった関東社会人リーグ1部に初昇格して以来、東日本社会人リーグ、トップリーグを通じて、現在に至るまで一度も下位リーグに降格したことがない、日本を代表するラグビーチームです。2020年より秩父鉄道とのコラボレーションがスタートし、秩父鉄道はサポーター企業としてワイルドナイツを応援しています。





＜過去のコラボ実績＞

・2020年2月1日(土)～ 3月31日(火)「パナソニック ワイルドナイツ応援フリーきっぷ」を販売

・2020年2月8日(土)、9日(日)、15日(土)「ELパナソニック ワイルドナイツ号」を運行

・2021年7月17日(土)～ 8月31日(火)「パナソニック ワイルドナイツ優勝記念フリーきっぷ」を販売

・2022年6月18日(土)～ 9月30日(金)「埼玉パナソニックワイルドナイツ優勝記念入場券」を販売

・2022年6月18日(土)「SL埼玉パナソニックワイルドナイツエクスプレス」を運行









◆埼玉パナソニックワイルドナイツ応援入場券、観戦者乗車特典に関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 旅客案内係

TEL：048-580-6363