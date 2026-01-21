不動産事業を行うじぶん不動産株式会社(所在地：愛知県一宮市、代表取締役：岩田 知一)は、2025年12月23日に一宮市内の児童養護施設に「おむつ40箱・おしりふき6箱・お米30kg」を寄付いたしました。





■活動目的

この取り組みは、社会貢献活動の一貫として、岩田自身が現在も子育てをする中、少しでもこどもたちのために役立ちたいという思いからはじまった活動です。

本取り組みを通じて、社員が社会課題を身近なものとして捉え、企業活動と社会貢献のつながりを改めて考える貴重な機会となりました。また、社内においても、思いやりや支え合いの意識を共有するきっかけとなっています。

今回がはじめての実施となりますが、定期的に活動を行っていきたいと考えております。









■訪問先

今回は一宮市内にある児童養護施設

「照光愛育園」 愛知県一宮市丹陽町外崎字久古486番地

「子どもの家ともいき」 愛知県一宮市春明字裏山15番地

「宇宙」 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り185番地

上記、3施設に訪問いたしました。





■寄付した物品詳細

【照光愛育園】

おむつ Mサイズ10箱、Bigより大きい10箱、おしりふき 2箱、お米 10kg





【子どもの家ともいき】

おむつ Big10箱、おしりふき 2箱、お米 10kg





【宇宙】

おむつ Bigより大きい10箱、おしりふき 2箱、お米 10kg









■今後の取り組みについて

当社では、社会貢献活動の一環として、こどもたちの健やかな成長と未来を支援することを目的に寄付活動を実施しております。経済的・環境的な理由により支援を必要としているこどもたちのため、社員一人ひとりの想いを形にする取り組みです。

今回の寄付活動を一過性のものとせず、定期的な寄付や参加しやすい活動内容を検討し、社会に貢献してまいります。









■会社概要

商号 ： じぶん不動産株式会社

代表者 ： 代表取締役 岩田 知一

所在地 ： 〒491-0851 愛知県一宮市大江2丁目1番20号

設立 ： 2022年5月

事業内容： 不動産事業…不動産売買仲介業、不動産賃貸管理業

開発事業…用地開発事業、不動産開発・企画業

関連サービス事業…リフォーム・リノベーション事業、不動産コンサルティング業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.jibun2103.jp/





YouTube：じぶん不動産チャンネル

https://youtube.com/channel/UCPfTJnQnimVXmZHl_n77uHw?si=FvbLYDDQ8NVVoAZT





