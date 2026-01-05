株式会社電通プロモーション（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：北原 整、以下「当社」）は、電通グループ4社の統合により、CXMを軸に顧客体験とビジネス成果をつなぐ統合型プロモーション会社として営業を開始しました。

当社は、「オムニチャネル・プロダクション」と「リテール・アクティベーション」を事業の中核に据え、AIやデータを活用した最適なコンテンツ制作や店頭施策の強化を通じて、顧客体験を最大化し、購買行動の促進を図ります。

これにより、顧客の心を動かし、購買へと導き、関係性を育て続ける「創客力」を強みに、リアルとデジタル、リテールを横断し、顧客体験の設計から実行、売上成果の最大化までを一気通貫で支援します。変化し続ける市場環境の中で、クライアントの多様な課題に柔軟かつ迅速に対応し、新たな価値の創出に挑戦し続けます。

■電通プロモーションの提供価値

・オムニチャネル・プロダクション

AIを活用し、広告・販促物・イベントなど多様な接点で最適なコンテンツを制作。クリエイティブに革新をもたらします。

・リテール・アクティベーション

ショッパーや流通の知見を掛け合わせ、店頭施策を強化し、マーケティング投資対効果（mROI）を最大化します。

・コネクテッド・エクスペリエンス

データを活用し、顧客体験やファンを創出。ブランドと生活者のつながりを深化させます。

■事業領域

統合プランニング、デジタルプロモーション、オウンドメディア、クリエイティブ、プロダクト・IP、印刷グラフィック、カスタマーエンゲージメント、コミュニケーションデザイン、リテールプロモーション、メディアなど、幅広い専門性と柔軟性を備え、企画から実行、検証まで一気通貫で伴走します。

■会社概要

社名：株式会社電通プロモーション （英文表記：Dentsu Promotion Inc.）

URL：https://www.dentsupromotion.co.jp

設立年月日：2017年1月4日

代表取締役社長執行役員：北原 整

本社所在地：東京都港区東新橋1-8-1

株主構成：株式会社電通グループ 100％

資本金：10億円

従業員数：1,108名

※本統合は吸収合併方式となり、設立日は存続会社の設立日です。

■代表メッセージ

当社は、グループ4社の力を結集し新たなスタートを切ります。

私たちのPurposeは「Promotion for Good Life. 動かそう。世界と未来が、よくなる方へ。」Missionは「リアルとデジタルの両域で価値ある体験を生み出し、人々と、企業と、社会を前向きに動かすチカラになる。」ことです。

顧客体験から売上成果までを担う「創客力」を軸に、オムニチャネルでのつくる力、リテールでの売る力、データとテクノロジーでつながり続ける力を融合し、変化の時代に最適な価値を提供します。より良い社会と事業成長の両立を目指し続け、全てのステークホルダーの皆様に持続的な価値を提供し、信頼に応え続けることをお約束いたします。





※参考リリース

dentsu Japan、グループ4社を統合し、CXM領域を牽引するプロモーション新会社を設立

https://www.japan.dentsu.com/jp/assets/pdf/news/2025006-0710.pdf

dentsu Japan、グループ4社統合によるプロモーション新会社の会社名および代表取締役人事に関するお知らせ

https://www.japan.dentsu.com/jp/assets/pdf/news/2025007-0814.pdf