世界のダイシングテープ市場: 2023年から2031年までの成長予測と市場動向（CAGR 6%）
世界のダイシングテープ市場は、2022年の13億9020万米ドルから2031年には23億4870万米ドルに達すると予測されています。予測期間である2023年から2031年の間、年平均成長率（CAGR）は6%で推移する見込みです。ダイシングテープは、半導体業界を中心に重要な役割を果たしており、特にウェーハのダイシング（切断）工程に欠かせない材料です。このテープは、ウェーハを薄板フレームに保持するために使用され、その粘着性のあるバッキングにより、ウェーハが切断時に安定することができます。
ダイシングテープの技術的特徴と用途
ダイシングテープは、特定のダイシング用途に応じてさまざまな特性を持っています。小さいダイサイズにはUV硬化型テープが使用され、大きいダイサイズには非UVダイシングテープが選ばれることが一般的です。UV硬化型テープは、紫外線によって硬化し、短時間で強力な接着を提供するため、より精密な切断が求められる場合に利用されます。一方、非UVダイシングテープは、UV硬化型テープよりも大きなサイズのダイに対応できるため、大規模な半導体製造に適しています。
これらのテープは、ダイシング工程においてウェーハをしっかりと保持し、切断中に発生するストレスを分散することで、ウェーハの破損を防ぎます。この特性により、ダイシングテープは半導体業界での需要が高く、特に自動車、通信機器、電子機器など、さまざまな分野で活用されています。
半導体業界の成長とダイシングテープの需要
半導体産業は、近年のデジタル化とIoT（モノのインターネット）の急速な進展により、急成長を遂げています。これに伴い、半導体チップの製造工程で使用されるダイシングテープの需要も増加しています。特に、自動車の電子化や通信機器、さらにはAI（人工知能）技術の進展により、複雑で高性能な半導体が求められ、その製造には高精度なダイシング技術が必要とされます。
自動車業界では、電気自動車（EV）の需要の増加が、半導体に対する需要をさらに高めています。EVの普及に伴い、車載半導体の需要が急増しており、これによりダイシングテープ市場も大きな成長が見込まれています。また、通信機器や5G技術の進展に伴い、スマートフォンや通信機器向けの半導体需要も増加しています。これらの分野では、高い性能が要求されるため、ダイシングテープの精度と品質が非常に重要です。
主要な企業:
● Nippon Pulse Motor Taiwan
● Daest Coating India Pvt Ltd.
● ai technology Inc.
● LINTEC Corporation
● Denka Company Limited
● 3M Company
● Sumitomo Bakelite Co. Ltd
● Mitsui Chemicals Inc.
● Hitachi Chemical Company Ltd
● Furukawa Electric Co. Ltd
● Shenzhen Xinst Technology Co., Ltd
ダイシングテープ市場の地域別動向
ダイシングテープ市場は、世界各地で成長していますが、特にアジア太平洋地域が主要な市場となっています。中国、韓国、日本などのアジア諸国は、半導体製造の中心地として、ダイシングテープの最大の需要源となっています。これらの国々は、世界的な半導体製造能力を持ち、ダイシングテープを多く消費しています。
ダイシングテープ市場の地域別動向
ダイシングテープ市場は、世界各地で成長していますが、特にアジア太平洋地域が主要な市場となっています。中国、韓国、日本などのアジア諸国は、半導体製造の中心地として、ダイシングテープの最大の需要源となっています。これらの国々は、世界的な半導体製造能力を持ち、ダイシングテープを多く消費しています。