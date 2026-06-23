国会でさまざまな形で追及されることは大臣としては大きなストレスとなることは想像に難くない。

ところが意外なことに、石破茂前首相は、衆院選で負けて少数与党となったあとも国会での答弁が嫌ではなかった、それどころか「何でも聞いてください」とすら思っていたのだそうだ。

一方で自身の「話法」についての批判にはそれなりに頭を悩ませていたという。

首相在任中の1年間を振り返る石破茂氏へのロングインタビューから、「丁寧」とも「回りくどい」ともされた自身の話し方について率直に語った部分を見てみよう。

※新潮社の情報・教養サブスク、新潮QUEの【石破茂、1年間の回顧録――第2回「官邸は和気あいあいとしていた」「媚中というレッテル貼りは無意味」――総選挙敗北以降、何が起きていたのか】を再編集しました。

石破茂氏

国会答弁は好きだった

――2024年11月の朝日新聞の記事によると、少数与党となった11月6日に槌道明宏首相秘書官と吉村麻央秘書官を前に、「これから何をどう進めていいのかだろうか」と途方にくれたというエピソードが紹介されています。実際に、そういう場面があったんでしょうか。しつこいようですけど、その頃頭を抱えていたということはないのでしょうか。

石破：そういうことはありません。前回お話しした通り、国会答弁には自信を持っていましたから。

ただまあ、答弁でいえば時の流れを感じることもあります。

私が最初に答弁したのが防衛庁長官時代、今から24年前になります。それから防衛大臣、農林水産大臣、地方創生担当大臣でも国会答弁をしました。

その頃と比べると、最近は総理としての国会答弁についてわかりにくい、長いと言われるようになりました。丁寧に説明すると石破構文なんて言われるわけです。

――そういう批判は耳に届いていたのですね。

石破：もちろん。しかし短く言えば事の本質が伝えられない。悩みといえば、これをどうしたものか、という悩みはずっとありましたね、うん。

――ああ、そこは結構自覚的だったんですね。それでも「石破構文」は維持したわけですか。

石破：実際に年末に臨時国会補正予算を通すための審議において答弁はきちんとしていたはずです。私の答弁に対抗できる質問者がいない、みたいな記事もあったと記憶しています。

私自身、国会で答弁するのが好きでした。なんでも聞いてください、みたいな気持ちもありましたからね。

しかし、そうして国会は乗り切れても、分かりにくい、長いといった批判が出てくる。これは結構堪えましたね。

――当時の新聞記事を見ると、石破らしさがない、といった評も見られます。今のお話だと、石破らしさ全開で国会に臨んでいたはずなのに、なんでこうなるのでしょうか。

石破：新聞は事実だけ書いてくれるわけではないですからねえ。

やり慣れない芸は……

――つい最近出た『政治家の「答えない」技術』（森川友義著）という本を開いてみたら、石破さんについての分析も書いてありました。

その中で、話し方の特徴として、とても誠実に丁寧に説明しようとするが話が長いので聞く方が途中からわからなくなる、という指摘があります。

失礼ながら、なかなかうまいことを言うなあと思いました。インタビューをしていても、質問からかなり遠いところから話が始まり、答えの部分まで時間がかかることがあります。文字にする場合、理路整然としているので問題ないのですが、テレビなどではそうはいかないのかもしれないという気もしました。

もしかすると記者の中でも、途中で注意力が切れる人がいてもおかしくないのかも、とも思ったのですが。

石破：そうでしょうね。私は基本的に起承転結で喋りますから。途中で注意が逸れると「あれ？なんの話になったんだ」と思う人もいるかもしれません。

――そこを理解していたのならば、国会答弁はまだしも、国民に対して語り掛けるといった場面では、必ずしも起承転結ではなく、「結→起」みたいなトーク術をやってみるという考えはなかったのでしょうか。小泉純一郎元首相はそういうイメージがありました。芸風の転換は考えなかったのですか。

石破：それについては、あまりやり慣れない芸はしないほうがいいと思っています。たしかに小泉さんは、「自衛隊の行くところは非戦闘地域だ」みたいな言い切りをなさっていました。で、それを周囲が大変だ、と言いながらフォローしていたわけです。

そういうのはそれぞれの内閣の持つ芸というか、カラーでしょう。小泉さんがそれでやれたのは、フォローする大臣がいたからであって。

私が果たしてその芸をやったとして、誰かフォローしてくれたのだろうか……。

――岸田元総理も、菅義偉元総理も答弁やトークは比較的オーソドックスだったかもしれませんね。石破さんに近いというか。しかしそれは必ずしも評価にはつながっていなかったようにも見えます。我々がどんどんせっかちになっていることとも関係があるのでしょうか。

石破：聞く側の変化という問題もあるとは思いますよ。

――スピード感を求める層がどんどん増えていて、大多数になっている。

石破：そうです。だからそれはちょっと悩むところなんですよ。

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新潮QUE掲載の【1年間の回顧録 「官邸は和気あいあいとしていた」「媚中というレッテル貼りは無意味」――総選挙敗北以降、何が起きていたのか】では、国民民主党との協議が進行しなかった理由、「媚中」といった見方への反論など、あらゆる質問に石破氏が包み隠さず答えている。

デイリー新潮編集部