22日(月)も所々で雨が降り、広く風も強まりました。20日(土)気象庁は新潟県が含まれる北陸地方が『梅雨入り』したとみられると発表しました。過去もっとも早い梅雨入りだった2025年と比べると29日遅く、平年と比べると9日遅い梅雨入りとなりました。そして、梅雨入り早々ですが21日(日)にかけて各地で雨が降り、大雨となったところがありました。



さて、23日(火)も雨の降るところがありそうです。



◆23日(火)午前9時の予想天気図

本州付近ははじめ、気圧の谷となって湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、23日(火)午前中は雨の降るところがありますが、午後は日本海の高気圧に覆われる見込みです。



◆今後の天気の移り変わり

22日(月)夜9時は、内陸や山沿いを中心に所々で雨が降るでしょう。時間を進め、夜間も同じようなところで雨が降り続き、23日(火)朝も山沿いを中心に雨雲がかかるでしょう。その後は、午前中はにわか雨のところがありますが、午後は各地で晴れる見込みです。



ただ、天気が回復したあとも極端な暑さはなさそうです。



◆23日(火)の予想最高気温

予想最高気温は23℃前後で、全県的に平年よりも低くなるでしょう。午後日差しが届いても、比較的過ごしやすい体感になりそうです。



さて、梅雨入りしたばかりの気になる今後の天気を見ていきましょう。



◆週間予報

24日(水)は、晴れ間の出るところが多いでしょう。

ただ、25日(木)以降は梅雨らしくスッキリしない天気の日が多くなり、26日(金)ごろは雨の降り方が強まりそうです。



その先も梅雨前線が停滞しやすく、雨脚が強まる日があるでしょう。20日(土)に発生した台風7号が梅雨前線の活動をより活発化させる可能性もありますので、最新の気象情報をチェックして雨の降り方には注意をしてください。