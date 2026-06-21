■これまでのあらすじ

同居する母を亡くした妻。おばあちゃん子だった娘は悲しみにくれつつ、祖母が作っていたトマトを自分でも作りたいと言い出す。そこで妻は母が借りていた農園を引き継ぐことにするが…。



お隣の区画の三條さんは、長いこと貸し農園を楽しんでいる方だそうです。亡き母とも顔見知りの仲だったそうで、最初は気さくでいい人だなと思ったんですが…。種を植えたばかりのうちの区画を平然と横切っていく姿を見て、驚いたあとに湧きあがったのはモヤモヤした気持ちでした。

夫に相談しても「何かされたわけじゃないんだろう？」と他人事で…。それはそうなんですけど、でもなんか納得いかない。農園ライフを始めたばかりの私でも、よその区画を踏み荒らしてはいけないことぐらいはわかります。後日、私が思いきって注意すると、「こっちから行く方が近いからつい！」って…無神経にもほどがあります！でも、農園トラブルはこれだけでは終わらなかったのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)