Íñ¡ßÆÚÆù¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â±ÉÍÜ¤âËþÅÀ¡ª ¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖÍñ¾Æ¤¡×¡õ¡ÖÌîºÚßÖ¤á¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼çºÚ¤«¤é½Á¤â¤Î¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨ËÉÙ¡ª Íñ¤ÎÀäÉÊ¤ª¤«¤º15Áª
2¸Ä¤Ç1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤ÎÌó1/4¤òÊä¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Íñ¡£±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¤Æ¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢Æü¡¹¤Î¤ª¤«¤ººî¤ê¤ËÂç³èÌö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÚÆù¤È¹ç¤ï¤»¤¿¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÍñ¤ª¤«¤º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤âÆþ¤Ã¤¿¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍñ¾Æ¤¤È¡¢µ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚßÖ¤á¤Î2ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤Ò¤Æù¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÍñ¾Æ¤
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Íñ ...4¸Ä
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù ...100g
¡¦¤æ¤Ç¤¿¤±¤Î¤³ ...1/2¸Ä (Ìó75g)
¡¦Ä¹¤Í¤® ...1/2ËÜ
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤¢¤ó¡Òº®¤¼¤ë¡Ó
¡¡ø¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¿Ý ...³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡øº½Åü¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ...³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ...Âç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¿å ...1/2¥«¥Ã¥×
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡¦±ö
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤¿¤±¤Î¤³¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤Í¤®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Âç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤òÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¤ò¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤Í¤®¡¢¤¿¤±¤Î¤³¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤Í¤®¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢1¤ÎÍÏ¤Íñ¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¿¡¤¡¢ÌýÂç¤µ¤¸1¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ2¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ºÚÈ¤¤ÇÂç¤¤¯º®¤¼¤ë¡£È¾½Ï¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å²Ð¤ÇÌó2Ê¬¾Æ¤¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
4. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¿¡¤¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤¢¤ó¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£º®¤¼¤Ê¤¬¤é¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¡¢3¤Ë¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬423kcal/±öÊ¬2.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß)
¢£¤â¤ä¤·¤ÈÍñ¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼ßÖ¤á
ÆÚÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÍñ¤Ë¤«¤é¤á¤Æ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦Íñ ...2¸Ä
¡¦ÆÚ¤â¤âÇöÀÚ¤êÆù ...50g
¡¦²¼Ì£
¡¡ø¼ò¡¢ÊÒ·ªÊ´ ...³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø±ö ¾¯¡¹
¡¦¤Ë¤é ...2/3¤ï
¡¦¤â¤ä¤· ...1ÂÞ
¡¦Æ¦ÈÄ¾ß ...¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ...³ÆÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ ...¾®¤µ¤¸1
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ...¾®¤µ¤¸1/4
¡¡ø±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦ ...³Æ¾¯¡¹
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤é¤Ï5cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢²¼Ì£¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£Íñ¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£¤Ø¤é¤ÇÂç¤¤¯º®¤¼¤ÆßÖ¤á¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¡¢¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤ò¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇÌó1Ê¬ßÖ¤á¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤â¤ä¤·¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó1Ê¬ßÖ¤á¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¤Ë¤é¤ò²Ã¤¨¤Æ2¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬199kcal/±öÊ¬2.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤É¤Á¤é¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ç¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î²ÈÂ²¤âÂçËþÂ¡£º£ÈÕ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ/¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¡»£±Æ/ß·ÌÚ±û»Ò¡¢ÃÝÆâ¾ÏÍº¡¡±ÉÍÜ·×»»/¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ/ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤/ËÒÌîÄ¾»Ò
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/¤µ¤¤¤È¤¦¤¢¤º¤ß