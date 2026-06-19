【サッカーW杯】日本代表の応援グッズが買える！東京・大阪の5か所にグッズストアが期間限定でオープンしてるよ。

4年に一度の世界最高峰のサッカー国際大会「FIFAワールドカップ2026」（W杯）が開催中です。

日本サッカー協会（JFA）は2026年6月1日から、期間限定のオフィシャルグッズストア「JFA STORE」を、東京・大阪に5店舗オープンしています。

東京駅や大阪駅でも買える！

グッズストアでは、日本代表「SAMURAI BLUE」の応援グッズを販売しています。

＜東京＞

●JFA STORE 東京スカイツリー店

期間：6月4日から28日

場所：東京スカイツリー 1階 SKYTREE SPACE

●JFA STORE MIYASHITA PARK店

期間：6月11日から28日

場所：MIYASHITA PARK 南2F 吹き抜け広場

●JFA STORE 東京駅一番街 いちばんプラザ店

期間：6月12日から25日

場所：東京駅一番街 B1F 東京キャラクターストリート

＜大阪＞

●JFA STORE ルクア大阪店

期間：6月5日から21日

場所：ルクア大阪 9F LUCUA HALL ホールD

●JFA STORE エキマル ア・ラ・モード JR大阪駅中央口店

期間：6月5日から21日

場所：大阪駅構内 1F 中央口改札外 エキマル ア・ラ・モード 大阪駅中央口店

また、全国約200か所にJFAオフィシャル特設コーナー「JFA BLUE ZONE」が設置されています。2026年春夏新商品をはじめ、サッカー観戦の必需品であるタオルマフラーやプレーヤーズTシャツなどの応援グッズ、SAMURAI BLUEの選手の名前・写真・背番号が入った選手オリジナル商品なども多数取り揃えています。

展開店舗はJFA公式サイト「JFA.jp」で確認できます。

日本代表は、これから6月21日のチュニジア戦、26日のスウェーデン戦が控えています。近くにストアがある人は、観戦に向けて応援グッズをチェックしてみてはいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）