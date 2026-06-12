「You lost me」の意味は？明日から使える！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「話についていけない」でした！

「You lost me」は「話についていけない」という意味のフレーズ。

説明が速すぎたり、内容が難しかったりして、途中からわからなくなったときに使えます。

「I don’t understand」よりも、会話の流れの中で「今ちょっと見失った」というニュアンスがあります。

「Sorry, you lost me. Can you say that again?」

（ごめん、話についていけなかった。もう一度言ってくれる？）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。