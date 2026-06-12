「You lost me」の意味は？明日から使える！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「You lost me」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「話についていけない」でした！
「You lost me」は「話についていけない」という意味のフレーズ。
説明が速すぎたり、内容が難しかったりして、途中からわからなくなったときに使えます。
「I don’t understand」よりも、会話の流れの中で「今ちょっと見失った」というニュアンスがあります。
「Sorry, you lost me. Can you say that again?」
（ごめん、話についていけなかった。もう一度言ってくれる？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部