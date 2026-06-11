かわいいコラボが実現！　SNIDEL×ピングーのサマーコレクションが登場

マッシュスタイルラボが運営するレディースブランド「SNIDEL」は6月10日、「ピングー」とのコラボレーションによるサマーコレクションの販売を開始します。

■ピングー刺繍のワンピースやヴィンテージライクなTシャツも

同コレクションでは、ペンギンのキャラクターである「ピングー」の世界観を、SNIDELらしく表現したアイテムが勢揃いします。

伸縮性のある柔らかいスムース素材を使用したカットポロワンピースや、ポロ襟とアメスリデザインを取り入れたワッフル素材のポロトップスでは、ピングー刺繍が特徴となっています。

さらに、褪色加工やかすれプリントを施してヴィンテージ感を演出したTシャツや、「ピングー」のワッペンとマリンボタンがポイントのニットカーデも用意。

ロープ風ロゴと「ピングー」のアートを組み合わせたパイルパーカーに、マリンテイストのパイルショートパンツも登場します。

そのほかには、ピングーの刺繍を施したキャップやマスコットチャーム、スカーフ、ヘアクリップといった小物も展開しています。

ぜひSNIDELらしい大人かわいいデザインで楽しめる「ピングー」のサマーコレクションをチェックしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：【PINGU】ポロカットミニワンピース

カラー：IVR／NVY

サイズ：F

価格：1万5,950円

商品名：【PINGU】ワンポイントアメスリカットプルオーバー

カラー：WHT／RED／NVY／MIX

サイズ：F

価格：9,900円

商品名：【PINGU】バリエリンガーTシャツ

カラー：WHT／GRY／LBLU

サイズ：F

価格：7,920円

商品名：【PINGU】ワンポイント金ボタンカーディガン

カラー：／RED／NVY／MIX

サイズ：F

価格：1万3,970円

商品名：【PINGU】パイルパーカー

カラー：SAX／NVY／BORDER

サイズ：F

価格：1万4,300円

商品名：【PINGU】パイルショートパンツ

カラー：SAX／NVY／BORDER

サイズ：F

価格：9,900円

商品名：【PINGU】ワンポイントキャップ

カラー：WHT／RED／NVY

価格：5,940円

商品名：【PINGU】ぬいぐるみバリエチャーム

デザイン：A／B／C

価格：4,950円

商品名：【PINGU】バリエスカーフ

カラー：DOT／BORDER

価格：5,940円

商品名：【PINGU】ヘアクリップセット

カラー：LBLU／NVY

価格：4,950円

発売日：2026年6月10日 ※WEB発売は12:00〜

取扱い：SNIDEL全国店舗、SNIDEL オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリ

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（フォルサ）