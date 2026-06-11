かわいいコラボが実現！ SNIDEL×ピングーのサマーコレクションが登場
マッシュスタイルラボが運営するレディースブランド「SNIDEL」は6月10日、「ピングー」とのコラボレーションによるサマーコレクションの販売を開始します。
■ピングー刺繍のワンピースやヴィンテージライクなTシャツも
同コレクションでは、ペンギンのキャラクターである「ピングー」の世界観を、SNIDELらしく表現したアイテムが勢揃いします。
伸縮性のある柔らかいスムース素材を使用したカットポロワンピースや、ポロ襟とアメスリデザインを取り入れたワッフル素材のポロトップスでは、ピングー刺繍が特徴となっています。
さらに、褪色加工やかすれプリントを施してヴィンテージ感を演出したTシャツや、「ピングー」のワッペンとマリンボタンがポイントのニットカーデも用意。
ロープ風ロゴと「ピングー」のアートを組み合わせたパイルパーカーに、マリンテイストのパイルショートパンツも登場します。
そのほかには、ピングーの刺繍を施したキャップやマスコットチャーム、スカーフ、ヘアクリップといった小物も展開しています。
ぜひSNIDELらしい大人かわいいデザインで楽しめる「ピングー」のサマーコレクションをチェックしてみてはいかがでしょうか。
■商品概要
商品名：【PINGU】ポロカットミニワンピース
カラー：IVR／NVY
サイズ：F
価格：1万5,950円
商品名：【PINGU】ワンポイントアメスリカットプルオーバー
カラー：WHT／RED／NVY／MIX
サイズ：F
価格：9,900円
商品名：【PINGU】バリエリンガーTシャツ
カラー：WHT／GRY／LBLU
サイズ：F
価格：7,920円
商品名：【PINGU】ワンポイント金ボタンカーディガン
カラー：／RED／NVY／MIX
サイズ：F
価格：1万3,970円
商品名：【PINGU】パイルパーカー
カラー：SAX／NVY／BORDER
サイズ：F
価格：1万4,300円
商品名：【PINGU】パイルショートパンツ
カラー：SAX／NVY／BORDER
サイズ：F
価格：9,900円
商品名：【PINGU】ワンポイントキャップ
カラー：WHT／RED／NVY
価格：5,940円
商品名：【PINGU】ぬいぐるみバリエチャーム
デザイン：A／B／C
価格：4,950円
商品名：【PINGU】バリエスカーフ
カラー：DOT／BORDER
価格：5,940円
商品名：【PINGU】ヘアクリップセット
カラー：LBLU／NVY
価格：4,950円
発売日：2026年6月10日 ※WEB発売は12:00〜
取扱い：SNIDEL全国店舗、SNIDEL オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリ
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