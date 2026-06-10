全制覇したーーーいッッ！！【マクドナルド】文句なしの美味しさ！「期間限定バーガー」

いま【マクドナルド】では、日本各地の美味しさを詰め込んだ「ご当地マック」シリーズを展開中。人気アニメ「聖闘士星矢」のキャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージも用意されており、思わず全種類を制覇したくなりそうです。今回は、手軽に旅行気分を味わいたい人にぴったりな、限定パッケージのご当地バーガーをご紹介します。

スパイシーな手羽先風の味わいが魅力

「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒を効かせたチキンに甘辛いソースを合わせた一品。名古屋名物の味わいを、手軽に楽しめます。実際に食べた@ftn_picsレポーターHaruさんは「文句なしの美味しさ」と絶賛！ 限定パッケージには、凛々しい姿のドラゴン紫龍が描かれています。

じゃがいもとチーズのまろやかさを堪能

「北海道じゃがチーズてりやき」は、定番のてりやきバーガーにポテトフィリングなどを合わせたバーガーです。パッケージには主人公であるペガサス星矢の熱い姿が描かれており、ファンには堪らないかも。レポーターHaruさんいわく「濃厚で優しい味わい」とのことなので、ランチはもちろん、夕食にもおすすめです。

想像できないから試したい！ 明太バター × てりやき

「博多明太バターてりやき」は、てりやきバーガーに明太バターマヨソースと濃厚なチェダーチーズを組み合わせたバーガーです。レポーターHaruさんによると「こってり濃厚な味わいながらも、ピリッと辛い明太子がアクセント」になっているそう。明太子を思わせる赤いパッケージには、アンドロメダ瞬とフェニックス一輝が描かれており、他のご当地バーガーと並べて撮影したくなりそうです。

今だけの限定！ お腹を満たす大容量のポテト

期間限定バーガーとあわせてチェックしたいのが、大容量ポテトとして再登場した「グランドフライ」です。ボリュームはMサイズの約1.7倍で、お腹いっぱい満たされたい人にぴったり。シェアするのも良さそうですが、同時に発売された黒カレー味のパウダーで味変を楽しめば、最後までより美味しく食べ進められそうです。

今回紹介した期間限定バーガーは、6月中旬までの販売予定。まもなく終売なので、コンプリートを狙うなら急いで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里