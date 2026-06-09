ニューストップ > ライフスタイルニュース > 妻「育休中の生活費は折半なの!?」夫「だって俺の負担が増えるじゃん… 妻「育休中の生活費は折半なの!?」夫「だって俺の負担が増えるじゃん…」妊娠は妻の都合？ 令和を履き違えた夫の衝撃発言に絶句！ 妻「育休中の生活費は折半なの!?」夫「だって俺の負担が増えるじゃん…」妊娠は妻の都合？ 令和を履き違えた夫の衝撃発言に絶句！ 2026年6月9日 17時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 育休に入っても生活費は折半、それが純也さんの言う令和スタイルだそうです…。でも、つわりで苦しむ妻を置いて飲みに出かける姿を見ていると、平等というより、ただ自分に都合がいいだけな気がしてしまいますよね。アキさんがどこまで我慢できるのか、そしてどんな行動に出るのか…目が離せません！>>【まんが】育休中の生活費は折半？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】育休中の生活費は折半？ 初彼に浮かれていた私…彼は二股＆妊娠報告で大慌て【私が義妹と縁を切った理由 Vol.151】 知らない顔ばかりの結婚式…友達も親戚も誰も来ないのは自業自得？ 過ちに気付いた妻の決断