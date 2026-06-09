育休に入っても生活費は折半、それが純也さんの言う令和スタイルだそうです…。

でも、つわりで苦しむ妻を置いて飲みに出かける姿を見ていると、平等というより、ただ自分に都合がいいだけな気がしてしまいますよね。

アキさんがどこまで我慢できるのか、そしてどんな行動に出るのか…目が離せません！

>>【まんが】育休中の生活費は折半？

(ウーマンエキサイト編集部)