グラマープリンセス春夏コレクション！美胸キーパー新作をチェック

プラスサイズ向け下着ブランド「グラマープリンセス」から、人気シリーズ「美胸キーパーグランリフト」と「美胸キーパー3/4カップブラ」の2026年春夏新作第三弾が登場しました。華やかなレースデザインや、洋服にひびきにくいモールドカップなど、機能性とおしゃれを両立したラインアップが魅力。サイズ展開も豊富で、自分らしく快適に過ごしたい女性に寄り添う新作をご紹介します♡

グランリフトに春夏らしい新デザイン登場

5月21日に発売された「美胸キーパーグランリフト_90622」は、光沢感のあるレースを使用した軽やかな印象のデザインが特徴です。

カラーは爽やかなサックスと、ニュアンス感のあるダークグレーの2色展開。バストをしっかり寄せ上げながら安定感のある着けごこちを実現しています。

美胸キーパーグランリフト_90622



価格：D90～H105 7,920円（税込）／D110～L140 8,470円（税込）

“毎日着けたくなる補整ブラ”を目指して開発されたシリーズで、快適さと美しいシルエットを両立しています。

お揃いショーツも2タイプ展開されています。

カラー：サックス／ダークグレー（サイズ：D90～L140）

美胸キーパーグランリフトペアショーツ深ばきタイプ_90623



価格：3,300円（税込）

お腹をしっかり包み込む安心感のあるデザインです。

カラー：サックス／ダークグレー（サイズ：3L～10L）

美胸キーパーグランリフトペアショーツ浅ばきタイプ_90624



価格：2,970円（税込）

おへその下で軽やかにはける浅ばき仕様で、好みに合わせて選べます。

カラー：サックス／ダークグレー（サイズ：5L～10L）

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つるんとカップで美胸を叶える新作ブラ

6月4日には、定番人気シリーズ「美胸キーパー3/4カップブラ」から初のモールドカップタイプが発売されました。

美胸キーパー3/4カップブラ_90620



価格：C85～E105 5,500円（税込）／F85～H105 6,050円（税込）

つるんとしたモールドカップを採用することで、洋服にラインがひびきにくい仕様に。さらに横流れを防ぎ、美しいバストラインへ導きます。

カップ裏には吸水速乾加工が施されており、汗ばむ季節でもさらりと快適。肌色に合わせて選べるベージュ系2色と、使いやすいブラックの3色がそろっています。

また、下着メーカーならではの左右一体型カップを採用。ノンワイヤーでも自然で美しいバストシルエットを追求しています。

カラー：ピンクベージュ／ベージュ／ブラック（サイズ：C85～H105）

お揃いショーツでトータルコーディネート

美胸キーパーペアショーツ_90621



価格：LL～5L 1,650円（税込）／6L～10L 2,090円（税込）

ブラと同じレースデザインを取り入れ、統一感のあるコーディネートが楽しめます。足口部分にはレースを使用しているため、洋服にラインが出にくいのも嬉しいポイントです。

機能性だけでなく、見た目の美しさにもこだわったデザインは、毎日のインナー選びを楽しくしてくれそうです♪

カラー：ピンクベージュ／ベージュ／ブラック（サイズ：LL～10L）

春夏のおしゃれを快適に楽しもう

グラマープリンセスの2026年春夏新作第三弾は、補整力と快適さ、そしてデザイン性を兼ね備えた魅力的なラインアップとなっています。

華やかなレースが印象的な「美胸キーパーグランリフト」と、洋服にひびきにくい「美胸キーパー3/4カップブラ」は、これからの季節にぴったり。

豊富なサイズ展開も魅力なので、自分にぴったりの一枚を見つけて、毎日のおしゃれをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♡