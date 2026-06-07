【大阪】リラックマの世界へようこそ！ホテルニューオータニ大阪のコラボビュッフェへ

『スーパーメロンショートケーキ』をはじめとしたホテルニューオータニ大阪の人気スイーツと、リラックマの限定メニューを一緒に楽しめるビュッフェが、ホテルニューオータニ大阪で開催されています。『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～』では、全7種類のコラボスイーツに加え、ホテルニューオータニ大阪の定番料理も登場します。

会場入口から広がるリラックマの世界観

会場となる「SATSUKI LOUNGE」の入口には、リラックマのぬいぐるみやティーセットが展示され、ワクワク感が高まります。



中へ進むと、プリンやロールケーキ、マンゴームースなど、リラックマの世界観を表現したスイーツが並び、会場は華やかな雰囲気に包まれています。

会場では、幅広い年代のリラックマファンの姿が見られました。リラックマのTシャツを着て来場している若い男性の姿もあり、それぞれが思い思いにリラックマの世界観を楽しんでいる様子が印象的でした。

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コラボ限定スイーツは全7種類

・リラックマのあんこくりーむホットケーキ

目の前で仕上げるクッキングサービスメニューです。ホテルニューオータニ大阪で人気のパンケーキに、リラックマの焼き印を入れた限定仕様。粒あんとホイップクリームを合わせています。

・リラックマのマンゴーミニパフェ

こちらもクッキングサービスメニュー。マンゴーソースの上にソフトクリームを絞り、6種類のリラックマデザインが描かれたボーロをトッピングします。好みではちみつを加えることもできます。

・リラックマのだららんカスタードプリン

低温で焼き上げたカスタードプリンに、生クリームとチェリーを添えた一品です。

・コリラックマのおきにいりパンナコッタ

ミルクと生クリームを使ったパンナコッタに、いちごクリームをトッピング。いちごの酸味も感じられる味わいです。

・リラックマのしあわせみたらし団子

みたらし団子と生クリームを組み合わせたスイーツ。甘じょっぱいみたらしソースがアクセントになっています。

・コリラックマの夢見るフルーツロール

メロンとマンゴーを、生クリームと一緒に巻いたロールケーキです。

・キイロイトリのもふもふマンゴームース

クッキーの上にマンゴーとパッションフルーツのムースを重ね、黄色い生地をまとわせたスイーツ。小ぶりながら存在感があります。

テーマは「ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー」

会場にはハニーコームも用意されており、自分でカットして味わえます。スイーツに合わせても楽しめます。

ホテルニューオータニの人気スイーツも

コラボメニューだけでなく、ホテルニューオータニ大阪の定番スイーツもビュッフェ台に並びます。

ホテルを代表する『スーパーメロンショートケーキ』をはじめ、マンゴーショートケーキ、メロンタルト、メロンシュークリーム、マンゴーロールなど、メロンとマンゴーを使ったスイーツが充実しています。

ホテルメイドの美味しい食事メニューも揃う

スイーツだけでなく、食事メニューも用意されています。

ホテルニューオータニ大阪の定番として知られるカレーやカツサンドに加え、今回は大阪らしく「イカ焼きサンド」も登場。甘いスイーツの合間に楽しめるメニューが揃っています。

限定ドリンクと来場特典も～終わりに

追加オーダーできるスペシャルコラボドリンクは3種類。価格は各1,500円です。

・リラックマのチョコバナナスムージー

・コリラックマのいちごミルクティー

・キイロイトリのゆずレモンスカッシュ

それぞれオリジナルマドラーが付きます。チョコレートの濃厚な甘さから柑橘系の爽やかさまで、幅広い味わいがそろいます。オリジナルマドラー付きです。

ビュッフェ利用者には、1名につき1個、非売品の「アクリルマーカーチャーム」をプレゼント。デザインは2種類で、種類は選べません。ペットボトルや傘の目印として使えるアイテムです。

さらに、数量限定でオリジナルトートバッグ付きプランや宿泊プランも用意されています。

リラックマの限定スイーツと、ホテルニューオータニ大阪ならではのメニューを一度に楽しめる期間限定ビュッフェ。気になる方は、ホテルニューオータニ大阪の公式サイトをチェックしてみてください。

「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ～ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー～ 概要



■開催期間：2026年5月9日（土）～6月30日（火）

■開催場所：ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」 ロビィ階

■住所： 大阪市中央区城見1-4-1

■料金： 大人 平日6,800円／土・日7,500円 小学生4,000円 幼児（4歳以上）3,000円

■時間： 平日 11:30～16:30（最終入場15:00） 土・日 11:30～18:30（最終入場17:00） ※各90分制

■ご予約・お問合せ：06-6949-3276（SATSUKI LOUNGE 10:00～18:00）

■宿泊プランに関するお問合せ：06-6949-3232（ルームリザベーションズ 10:00～18:00）

＊詳細はホテルニューオータニ大阪のホームページをご覧ください。