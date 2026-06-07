「マインクラフト UT」（税込 990円）

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　「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月8日（月）から、大人気ゲーム『マインクラフト』の世界観をデザインしたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】エンダードラゴンを大胆にデザイン！ 「マインクラフト」コラボの新作アイテム一覧

■2色の配色がおしゃれ

　今回新たに登場するのは、『マインクラフト』のユニークなキャラクターやモチーフをグラフィックでデザインしたキッズTシャツ全3種。

　ラインナップには、スティーブがクリーパーに追いかけられているシーンを描いた「GREEN」をはじめとする、世界観たっぷりなデザインがそろう。

　また、「DARK ORANGE」はエンダードラゴンのグラフィックを大胆にデザイン。加えて「LIGHT BLUE」には、クリーパーやTNT、剣、ロゴなど、『マインクラフト』ならではの人気モチーフを詰め込んでいる。

　いずれも、2色の配色がおしゃれなラグラン仕様で、夏コーデにぴったりなアイテムだ。