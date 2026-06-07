『マイクラ』×ユニクロ「UT」コラボに新作！ エンダードラゴンのTシャツなど全3種展開
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月8日（月）から、大人気ゲーム『マインクラフト』の世界観をデザインしたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】エンダードラゴンを大胆にデザイン！ 「マインクラフト」コラボの新作アイテム一覧
■2色の配色がおしゃれ
今回新たに登場するのは、『マインクラフト』のユニークなキャラクターやモチーフをグラフィックでデザインしたキッズTシャツ全3種。
ラインナップには、スティーブがクリーパーに追いかけられているシーンを描いた「GREEN」をはじめとする、世界観たっぷりなデザインがそろう。
また、「DARK ORANGE」はエンダードラゴンのグラフィックを大胆にデザイン。加えて「LIGHT BLUE」には、クリーパーやTNT、剣、ロゴなど、『マインクラフト』ならではの人気モチーフを詰め込んでいる。
いずれも、2色の配色がおしゃれなラグラン仕様で、夏コーデにぴったりなアイテムだ。
【写真】エンダードラゴンを大胆にデザイン！ 「マインクラフト」コラボの新作アイテム一覧
■2色の配色がおしゃれ
今回新たに登場するのは、『マインクラフト』のユニークなキャラクターやモチーフをグラフィックでデザインしたキッズTシャツ全3種。
ラインナップには、スティーブがクリーパーに追いかけられているシーンを描いた「GREEN」をはじめとする、世界観たっぷりなデザインがそろう。
また、「DARK ORANGE」はエンダードラゴンのグラフィックを大胆にデザイン。加えて「LIGHT BLUE」には、クリーパーやTNT、剣、ロゴなど、『マインクラフト』ならではの人気モチーフを詰め込んでいる。
いずれも、2色の配色がおしゃれなラグラン仕様で、夏コーデにぴったりなアイテムだ。