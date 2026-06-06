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フィギュアスケートでプロに転向した「りくりゅう」こと三浦璃来さん・木原龍一さんの2人がプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」（7月31日〜8月2日）の出演スケーター第1弾が5日、発表された。その豪華メンバーに米名物記者ジャッキー・ウォン氏がXで反応した。日本時間5日正午だった情報解禁から1時間後、「これはクレイジーな顔ぶれ！」と驚きを記した。

「THE DESTINY」にはミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで銀メダルのアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）、銅メダルのミネルバ・ファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）が出演。金メダルの「りくりゅう」も含め、表彰台に上がったペア3組がすべて集結する。また同五輪アイスダンスの銀、銅メダルの組も名を連ねている。

超豪華な顔ぶれだけにウォン氏はXで「これはクレイジーな顔ぶれ！これまで、ペアを見せることにこれほど振り切ったアイスショーはあっただろうか。五輪、世界選手権、欧州選手権のメダリストが集結し、いま最も観客から人気のペアが2組…これは前例のないことで、実に素敵だ」と記した。

ミラノ・コルティナ五輪ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の2人は、4月に現役引退を発表した。プロとしての道を歩むことを表明していた。「THE DESTINY」は2人が自らプロデュースする初のアイスショーとなる。



（THE ANSWER編集部）