【クロスワードクイズ】解けると快感！ □に入るひらがなは？ お金を入れる小物がヒント
日々の忙しさの中で、ふと立ち止まって言葉を連想する時間は、思考を健やかに保つ良いアクセントになります。今回は、直感とこれまでの記憶を頼りに解きたいひらがなクロスワードを用意しました。
・横の並び：か ＋ □ ＋ て ＋ □
・縦の並び（左）：さ ＋ □ ＋ ふ
・縦の並び（右）：ま ＋ □ ＋ が
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
・さいふ（財布）
・まんが（漫画）
・かいてん（開店／回転）
正解は「い」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、お金を管理するために持ち歩く「さいふ（財布）」と、幅広い世代に愛される娯楽である「まんが（漫画）」が完成します。横のラインは、新しくお店がオープンすることを指す「かいてん（開店）」や、物が回る「かいてん（回転）」が入ります。
どれも日常生活で見聞きする言葉ですが、空白を埋めようとすると一瞬記憶の引き出しを探るような感覚があったのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：か ＋ □ ＋ て ＋ □
・縦の並び（左）：さ ＋ □ ＋ ふ
・縦の並び（右）：ま ＋ □ ＋ が
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「い」と「ん」正解は「い」と「ん」でした。
▼解説
・さいふ（財布）
・まんが（漫画）
・かいてん（開店／回転）
正解は「い」と「ん」の2文字でした。縦のラインでは、お金を管理するために持ち歩く「さいふ（財布）」と、幅広い世代に愛される娯楽である「まんが（漫画）」が完成します。横のラインは、新しくお店がオープンすることを指す「かいてん（開店）」や、物が回る「かいてん（回転）」が入ります。
どれも日常生活で見聞きする言葉ですが、空白を埋めようとすると一瞬記憶の引き出しを探るような感覚があったのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)