Ray女子の沼力UP♡ イケメンを振り向かせる【あざとすぎる沼テク】をご紹介♡

イケメンを振り向かせたいのに、気づけばいつも友だち止まり……。そんな悩みを抱えているコ、集まって！今回は、あらゆる男性を沼らせてきた恋愛のプロたちに、「あざとすぎる沼テク」を5つ教えてもらいました。男性を夢中にさせる“沼力”を高めて、理想の恋を手に入れよう♡

あざとすぎる沼テクA to Z 勝ち恋のプロが徹底協力♡ Ray読者の沼力UPのために、あらゆる男性を沼らせてきたプロが集結♡ イケメンを振り向かせるにはどうしたらいい？男性と仲よくなってもいつも友だち止まり。そんな悩みが解決するテクニックをA to Zでお届け。最後には恋のアドバイスも。理想の恋を手に入れよう♡

教えてくれたのは... 結婚相談所マリーミー代表・植草美幸さん 今、大注目の婚活アドバイザー PROFILE 2009年結婚相談所マリーミーを開始し16年以上にわたり、年間約2,000人にアドバイスを行い、約80％の成婚率を誇る。テレビやラジオへの出演も多数。著書に『結局、女は「あざとい」が勝ち！ 仕事もお金も恋愛も結婚も、すべてを勝ち取る最強ルール50』など。 Club藤瀬 オーナーママ・彩花ゆいさん 銀座のクラブに立つ癒しママ PROFILE 看護師、キャバ嬢を経て2021年に銀座ホステスのママに。現在は銀座でオーナーママとなる。著書に自伝本『愛を注ぐ人〜人生は愛すること、愛は与えること〜』。モデルとして関西コレクションの舞台に立つなどメディアでも注目を集めている。 女優＆タレント・永尾まりやさん NEWモテ女王として話題沸騰中 PROFILE 元AKB48のメンバー。モテ自慢の美男美女が集まる恋愛リアリティ番組『ラブパワーキングダム』シーズン2にてNo.1モテクイーンに選ばれたモテタレント。アイドルプロデュースやショートドラマの単独主演とこれからの活躍に目が離せない。

Check! 【L（LINE）】LINEのメッセージは絵文字でときめかせて 女のコらしさを感じられる可愛い絵文字は好印象。そっけない言葉や、長すぎる文章に心当たりがあるコは今すぐLINEを見直してー！ by 永尾まりやさん 「なるべくシンプルに、でも女のコらしく。長文のメッセージは記念日以外は会って話すほうがいいと思います！言葉は 『楽しかった！』『ありがとう』と短くして、そのなかで絵文字をひとつ入れたり、メッセージのなかで自然に相手の名前を入れれば女のコらしさがアピールできます♡」 by 彩花ゆいさん 「『楽しかったです！また◎◎したいです♡』と笑顔の絵文字と次につながるひと言を入れて可愛いらしく。そしてあまり即レスしないこと。 男性が相手のことを考えてる時間が長いほうが沼ってくれるかなと思います♡」

Check! 【M（MOTE MENS）】モテるメンズは外見より中身に注目！ 誰もが目を奪われるイケメンや、みんなの憧れの先輩。そんなモテる男性を沼らせるには、相手の心に向きあうことでした！ by 永尾まりやさん 「人気な男性は外見のことは言われ慣れているから、内面を褒めてみて。『気づいてくれた！』と思ってくれるはず。なかには人が寄ってきて気疲れしている人もいるので、一緒にいて居心地のいい空気感をつくれると◎」

Check! 【N（NAMAE）】名前呼びは「みんなになんて呼ばれてる？」で自然にスタート 下の名前で呼ばれるのは男性も女性もうれしいもの。一気に仲よくなれる自然に名前呼びできる方法を教えてもらったよ♡ by 彩花ゆいさん 「名前を呼ぶのは全世代の男性が喜んでくれます！もし『なんて呼んだらいい？』と聞いて相手が悩むようだったら、こちらからあだ名を決めたり、友だちに呼ばれてる名前でお気に入りをひとつ教えてもらうといいと思います。名前呼びはすっと親しい関係になれる感覚がありますね。」 by 植草美幸さん 「男性に対して自分の下の名前を呼んでもらうには『お父さんは◎◎と呼んでるよ！』と呼び方の例を身のまわりの人で出してあげる。 すると下の名前やあだ名が自然に使えて、距離が縮まります。初対面のときはこの呼び名の話題だけでも、十分お互いの会話が広がるのでおすすめです。」

Check! 【O（ONNANOKO）】女のコらしいリボンタイとパフスリーブが好印象♡ とびきりのおしゃれができるチャンスが到来したら、清楚かつガーリ ーなブラウスがおすすめ。その理由は可愛くて……計画的♡ by 植草美幸さん 「フェミニンな魅力を引き立てるファッションをチョイスして。顔まわりを華やかに飾る大きなリボンタイや腕をほっそり見せてくれるパフスリーブは、華奢に見せる効果もあるためデート向きです」

Check! 【P（PURUPURU）】ぷるぷるな唇やお肌を保って♡ がっしりした男性にはない女らしさ＝「ぷるぷる」がやっぱり好印象♡ 唇が乾燥していたり、保湿ケアをサボっているコは要注意。 by 彩花ゆいさん 「男性は自分にないものに魅力を感じるのだと思います。なので女性らしさを磨くのは必要不可欠。唇はうるおわせて、グロスを使用したり、髪はツヤツヤに。スキンケアも手を抜かずきれいでいることが大切なんです」 イラスト／平松昭子 取材／柿沼奈々子