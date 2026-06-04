中島美嘉×ヒトリエのコラボ曲がTVアニメ『無職転生III』EDテーマに決定「新しい性格の曲をいただけた」
7月5日より放送開始となるテレビアニメ『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』（TOKYO MXほか）のエンディングテーマが、中島美嘉による新曲「祈り、終われば」に決定した。
【動画】中島美嘉×ヒトリエのコラボ曲が聴ける！『無職転生III』PV
作詞作曲を手がけたのは、『無職転生』第2期第2クールオープニングテーマ「オン・ザ・フロントライン」を担当したロックバンド・ヒトリエのシノダ（Vo、Gt）。中島とヒトリエ、初となる異色のコラボレーションが実現した。
シノダが、自身の中から生まれ出る直球の"愛の歌"として書き上げ、中島の唯一無二の歌声とヒトリエのサウンドが融合し、第3期の物語をより一層彩る楽曲が完成した。各音楽配信サービスにて7月4日より配信スタートとなる。
あわせて、初公開の本編映像で構成された同アニメの最新プロモーションビデオも解禁され、「祈り、終われば」の音源も解禁された。
2012年に小説投稿サイト『小説家になろう』での連載が始まって以来、シリーズ累計発行部数は800万部を超えている『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』。34歳の無職、独身、引きこもりのニート男が交通事故死し、剣と魔法の異世界でルーデウス・グレイラットとして転生、前世の記憶と後悔を糧に「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険を描く物語だ。
テレビアニメシリーズはこれまで第1期、第2期が放送され、国内外で高い人気を獲得。アニメ化から5周年のメモリアルイヤーを迎える今年、ますますの盛り上がりを見せている。7月5日より放送開始となる第3期は、原作小説第13巻から物語がスタート。父を亡くす絶望を受け止め、前を向いて歩むルーデウスが、シルフィエットとロキシーという2人の妻や母ゼニスら愛する家族とともに過ごす穏やかな様子、そして家族を守ろうと決意する姿が描かれていく。
■中島美嘉 コメント
この度、テレビアニメ『無職転生』第3期エンディングテーマを歌唱させていただくことになり、とても光栄に思います。
本楽曲「祈り、終われば」は、ヒトリエのシノダさんよりご提供いただきました。
これまでのわたしの楽曲には無い、新しい性格の曲をいただけたと思います。
制作中は、シノダさんの「中島美嘉のために…」という熱い思いをひしひしと受け取ることができて、とっても嬉しく、この素敵な出会いに感謝しています。
大切に大切に、歌い続けていきたいと思います。
アニメと合わせてこの「祈り、終われば」を楽しんでいただけたら嬉しいです。
■シノダ（ヒトリエ）コメント
中島美嘉さんに「祈り、終われば」という曲を書かせて頂きました。これはテレビアニメ「無職転生」第3期に向けられた曲でもあります。
このような半端無い機会を頂いたと同時にどんな曲を書いたらいいのかさっぱりわからなくなるレベルの半端無い重力がわたしの周りに発生し一旦ぺちゃんこに潰れた後、ここは衒(てら)う気すらも見当たらないくらい自分の中から生まれ出る直球な"愛の歌"を中島美嘉さんに歌って頂く他無いという境地に達し、無事書き上げることができました。久しぶりに感じた重力だったように思います。
自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来た瞬間に、自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来たのは流石に初めてだったので「自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来る!!!」と、血が蒸発する程に興奮したのを覚えています。 「祈り、終われば」という曲名がまず初めに思い浮かび、何かもっと良い曲名が出て来るかなと数日寝かせてみたものの、終ぞこの言葉を超えて来るものは出て来ませんでした。
「祈り、終われば」としか言い様の無い曲になったのだと思います。
【動画】中島美嘉×ヒトリエのコラボ曲が聴ける！『無職転生III』PV
作詞作曲を手がけたのは、『無職転生』第2期第2クールオープニングテーマ「オン・ザ・フロントライン」を担当したロックバンド・ヒトリエのシノダ（Vo、Gt）。中島とヒトリエ、初となる異色のコラボレーションが実現した。
あわせて、初公開の本編映像で構成された同アニメの最新プロモーションビデオも解禁され、「祈り、終われば」の音源も解禁された。
2012年に小説投稿サイト『小説家になろう』での連載が始まって以来、シリーズ累計発行部数は800万部を超えている『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』。34歳の無職、独身、引きこもりのニート男が交通事故死し、剣と魔法の異世界でルーデウス・グレイラットとして転生、前世の記憶と後悔を糧に「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険を描く物語だ。
テレビアニメシリーズはこれまで第1期、第2期が放送され、国内外で高い人気を獲得。アニメ化から5周年のメモリアルイヤーを迎える今年、ますますの盛り上がりを見せている。7月5日より放送開始となる第3期は、原作小説第13巻から物語がスタート。父を亡くす絶望を受け止め、前を向いて歩むルーデウスが、シルフィエットとロキシーという2人の妻や母ゼニスら愛する家族とともに過ごす穏やかな様子、そして家族を守ろうと決意する姿が描かれていく。
■中島美嘉 コメント
この度、テレビアニメ『無職転生』第3期エンディングテーマを歌唱させていただくことになり、とても光栄に思います。
本楽曲「祈り、終われば」は、ヒトリエのシノダさんよりご提供いただきました。
これまでのわたしの楽曲には無い、新しい性格の曲をいただけたと思います。
制作中は、シノダさんの「中島美嘉のために…」という熱い思いをひしひしと受け取ることができて、とっても嬉しく、この素敵な出会いに感謝しています。
大切に大切に、歌い続けていきたいと思います。
アニメと合わせてこの「祈り、終われば」を楽しんでいただけたら嬉しいです。
■シノダ（ヒトリエ）コメント
中島美嘉さんに「祈り、終われば」という曲を書かせて頂きました。これはテレビアニメ「無職転生」第3期に向けられた曲でもあります。
このような半端無い機会を頂いたと同時にどんな曲を書いたらいいのかさっぱりわからなくなるレベルの半端無い重力がわたしの周りに発生し一旦ぺちゃんこに潰れた後、ここは衒(てら)う気すらも見当たらないくらい自分の中から生まれ出る直球な"愛の歌"を中島美嘉さんに歌って頂く他無いという境地に達し、無事書き上げることができました。久しぶりに感じた重力だったように思います。
自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来た瞬間に、自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来たのは流石に初めてだったので「自分の書いた曲から中島美嘉さんの声が聴こえて来る!!!」と、血が蒸発する程に興奮したのを覚えています。 「祈り、終われば」という曲名がまず初めに思い浮かび、何かもっと良い曲名が出て来るかなと数日寝かせてみたものの、終ぞこの言葉を超えて来るものは出て来ませんでした。
「祈り、終われば」としか言い様の無い曲になったのだと思います。