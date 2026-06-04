それでもトロントは、まだ白旗を上げていない。ブルージェイズは３日（日本時間４日）、ツインズからシメオン・ウッズリチャードソン投手（２５）を金銭トレードで獲得したと発表した。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」と提携を結ぶカナダスポーツ専門局「ＴＳＮ」電子版は、ブルージェイズが７月末のトレード期限を待たず元有望株右腕を呼び戻したことで「低迷するチームにとって再進撃の号砲にも映る」と評している。

この日、チームは敵地アトランタのトゥルーイスト・パークでブレーブスに３―７で敗れ、４連敗。２９勝３３敗でア・リーグ東地区３位タイ、首位レイズとは８・５ゲーム差となった。ただし、ワイルドカード圏までは１・５ゲーム差。数字上はまだ「逆転」の余地を十分に残している。

だからこそ、今回の補強は単なる穴埋めではない。ウッズリチャードソンは２０１９年にメッツからブルージェイズへ移籍し、２１年にはベリオスをトレードで獲得した際の交換要員としてツインズへ渡った経緯を持つ。今季は１２試合に登板し０勝７敗、防御率７・７４と苦しみ、５月３０日（同６月１日）にＤＦＡとなった。それでも通算では６５試合中６１試合に先発し、１２勝１７敗、防御率４・７６。２０２４、２５年にはローテ後方で一定の役割を果たしており、シュナイダー監督も微修正で立て直せる可能性をにじませている。先発、ロング救援の両面で使える再生候補だ。

故障者を抱え、ブルペンデーを強いられてきた投手陣に、最低限でもイニングを消化できる右腕を加えた意味は小さくない。失点が膨らみ、打線が追いかける展開ばかりになれば、攻撃の焦りも増す。投手陣が落ち着けば、打線にも波及効果は出る。

その中心にいるのが岡本和真内野手（２９）だ。打率こそ２割２分１厘ながら、１３本塁打、３５打点、ＯＰＳ０・７４２と長打力では存在感を示している。得点機会で一発のある打者が控える打線に、投手陣の失点減がかみ合えば、接戦を拾える試合は増えるはずだ。

一方で、ウラジミール・ゲレロ内野手（２７）は打率２割９分３厘を残しながら、３本塁打、２４打点、ＯＰＳ０・７６９と主砲としては物足りない。ゲレロが本来の破壊力を取り戻し、岡本の一発と連動すれば、停滞感は一気に反転する。早すぎる補強は、諦めの証しではなく、巻き返しへの意思表示。ブルージェイズの６月反攻は、ここから始まるのか。注目される。