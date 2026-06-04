元乃木坂46能條愛未＆中村橋之助、和装の神前式ショット公開 紋付羽織袴・白無垢姿に「なんて美しい夫婦ショット」「映画を観てるよう」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が6月2日、それぞれのInstagramを更新。和装の挙式ショットを公開した。
【写真】元乃木坂46＆イケメン歌舞伎役者「日本の伝統で素敵」和装姿で見つめ合い
4月3日に入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した2人。橋之助は「私、中村橋之助と能條愛未は、ホテルニューオータニにて、挙式、披露宴を執り行い夫婦となりました事をご報告させていただきます！今後とも、ご指導ご鞭撻のほどお願いいたします」と改めて報告し、紋付羽織袴姿の自身と白無垢姿の能條が向かい合い微笑んでいる2ショットや神前式中の2人の姿を公開した。
能條も挙式を報告し、「私達のためにとご協力お力添え賜りました皆様のおかげで無事にこの日を迎えられましたことを心から感謝して 新たな一歩を踏み出します」と感謝。「和装と洋装どちらも着用させていただきましたので、まずは神前式で着た白無垢角隠し 神前式自体初めてだったもので、これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑 凛とした厳かな雰囲気に張り詰めた緊張感がなんとも身が引き締まりました」とつづり、和庭園での和装の夫婦ショットなどを披露している。
これらの投稿に、ファンからは「映画を観てるよう」「見つめ合う姿から幸せが溢れてる」「日本の伝統で素敵すぎる」「なんて美しい夫婦ショット」「綺麗な花嫁さん」「いつまでもお幸せに」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】元乃木坂46＆イケメン歌舞伎役者「日本の伝統で素敵」和装姿で見つめ合い
◆中村橋之助＆能條愛未、和装挙式ショット公開
4月3日に入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した2人。橋之助は「私、中村橋之助と能條愛未は、ホテルニューオータニにて、挙式、披露宴を執り行い夫婦となりました事をご報告させていただきます！今後とも、ご指導ご鞭撻のほどお願いいたします」と改めて報告し、紋付羽織袴姿の自身と白無垢姿の能條が向かい合い微笑んでいる2ショットや神前式中の2人の姿を公開した。
◆中村橋之助＆能條愛未の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「映画を観てるよう」「見つめ合う姿から幸せが溢れてる」「日本の伝統で素敵すぎる」「なんて美しい夫婦ショット」「綺麗な花嫁さん」「いつまでもお幸せに」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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