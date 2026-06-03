2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë MLB ¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹ vs ¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º »î¹ç·ë²Ì
³«ºÅ¡§2026.6.3
²ñ¾ì¡§¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
·ë²Ì¡§[¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹] 4 - 7 [¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º]
¡¡MLB¤Î»î¹ç¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤È¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥À¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥á¥¤¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥Íー¥µ¥ó¡¦¥¤¥ª¥Ð¥ë¥Ç¥£¤Ç»î¹ç¤Ï³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡2²óÎ¢¡¢8ÈÖ ¥¸¥ßー¡¦¥¯¥ë¥Ã¥¯¥¹ 3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹ÆÀÅÀ STL 1-0 TEX
¡¡4²óÎ¢¡¢7ÈÖ ¥Îー¥é¥ó¡¦¥´ー¥Þ¥ó 3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹ÆÀÅÀ STL 2-0 TEX
¡¡5²óÉ½¡¢9ÈÖ ¥Ë¥Ã¥ー¡¦¥í¥Ú¥¹ 2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¥´¥í 3ÎÝ¥é¥ó¥Êー¤ÏËÜÎÝ¤Ø¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÆÀÅÀ STL 2-1 TEX¡¢1ÈÖ ¥¸¥ç¥¯¡¦¥Ô¥Àー¥½¥ó 2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÆÀÅÀ STL 2-2 TEX
¡¡6²óÉ½¡¢6ÈÖ ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥ª¥¹¥Ê 5µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÆÀÅÀ STL 2-3 TEX
¡¡7²óÉ½¡¢2ÈÖ ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ä¥ó¥° 6µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÆÀÅÀ STL 2-4 TEX
¡¡7²óÎ¢¡¢3ÈÖ ¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ðー¥ë¥½¥ó ½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹ÆÀÅÀ STL 3-4 TEX¡¢4ÈÖ ¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¦¥©ー¥«ー 2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹ÆÀÅÀ STL 4-4 TEX
¡¡9²óÉ½¡¢1ÈÖ ¥¸¥ç¥¯¡¦¥Ô¥Àー¥½¥ó 2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÆÀÅÀ STL 4-5 TEX¡¢2ÈÖ ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ä¥ó¥° 3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÆÀÅÀ STL 4-6 TEX¡¢3ÈÖ ¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â 7µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥ºÆÀÅÀ STL 4-7 TEX
¡¡»î¹ç¤Ï4ÂÐ7¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¥¥ã¥ë¡¦¥¯¥ï¥ó¥È¥ê¥ë¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡0ÇÔ0S¡£Éé¤±Åê¼ê¤Ï¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¥¤¥êー¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡3ÇÔ14S¡£¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¥¸¥å¥Ë¥¹¤Ë¥»ー¥Ö¤¬¤Ä¤¡¢0¾¡1ÇÔ4S¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-06-03 11:52:18 ¹¹¿·