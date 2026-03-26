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◾️¡ØGANG FINALE¡ÊEssentials¡Ë¡Ù
2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
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1.GANG PARADE SO LONG!!
2.Plastic 2 Mercy (11SOUL ver.)
3.Happy Lucky Kirakira Lucky (11SOUL ver.)
4.FOUL (11SOUL ver.)
5.Beyond the Mountain (11SOUL ver.)
6.CAN¡ÇT STOP (11SOUL ver.)
7.¸½¾õ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯GO TO THE BEDS (11SOUL ver.)
8.PARADISES RETURN (11SOUL ver.)
9.ROCK¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡ª (11SOUL ver.)
10.¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼
11.GANG RISE
12.Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)
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2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦KABUKICHO TOWER STAGE
OPEN 16:30 / START 17:30
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◾️¡ÖPlastic 2 Mercy¡ÊGANG FINALE ver.¡Ë¡×
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¢§GANG PARADE ¡ÈMEMBER BEST¡É PLAYLIST
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2026Ç¯6·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
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1. GANG PARADE SO LONG!!
2. Plastic 2 Mercy (11SOUL ver.)
3. Happy Lucky Kirakira Lucky (11SOUL ver.)
4. FOUL (11SOUL ver.)
5. Beyond the Mountain (11SOUL ver.)
6. CAN¡ÇT STOP (11SOUL ver.)
7. ¸½¾õ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯GO TO THE BEDS (11SOUL ver.)
8. PARADISES RETURN (11SOUL ver.)
9. ROCK¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡ª (11SOUL ver.)
10. ¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼
11. GANG RISE
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1. Letter¡¡(¥ä¥Þ¥Þ¥Á¥ß¥)
2. WE ARE the IDOL¡¡(¥æ¥á¥Î¥æ¥¢)
3. don¡Çt forget me not¡¡(¥¥ã¥ó¡¦GP¡¦¥Þ¥¤¥«)
4. SUPER PARTY PEOPLE¡¡(¥³¥³¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥³¥³)
5. Alarm¡¡(¥æ¥¤¡¦¥¬¡¦¥É¥¯¥½¥ó)
6. GANG 2¡¡(·î¥Î¥¦¥µ¥®)
7. ¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡(¥¥é¡¦¥á¥¤)
8. Träumerei¡¡(¥¥ã¡¦¥Î¥ó)
9. pretty pretty good¡¡(¥Á¥ã¥ó¥Ù¥¤¥Ó¡¼)
10. BREAKING THE ROAD¡¡(¥Ê¥ë¥Ï¥ï¡¼¥ë¥É)
11. ¥¤¥Þ¥ò¥«¥±¥ë¡¡(¥¢¥¤¥Ê¥¹¥¿¡¼)
¢§Disc3¡§ASOVIVA BEST
1. LAST
2.INVOKE
3. OK
4. WINTER SONG
5.ÍèÎ»
6. Dear
7.¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É
8. sugar
9. UNIT
10. KIMI¡ùNO¡ùOKAGE
11. Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)
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[Blu-ray Disc]
GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE¡ÈTHANK YOU, PARADE¡É at Zepp Shinjuku 2025.12.16
1.GANG RISE
2.don¡Çt forget me not
3.¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¥Ñ¥ì¡¼¥É
4.Happy Yummy Lucky Yummy
5.¥Ñ¥·¥ç¥®¥é
6.Medley:BRIGHT FUTURE, YOUR SMILE/¸½¾õ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯GO TO THE BEDS/¥°¥Ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼
7.Beyond the Mountain
8.GANG PARADE
9.¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È
10.¥¤¥Þ¥ò¥«¥±¥ë
11.¥é¥Ó¥Ð¥¢¥½¥Ó¥Ð!!
12.Medley:ENJOY OUR PARADE/Träumerei/FOUL
13.pretty pretty good
14.WINTER SONG
15.CAN¡ÇT STOP
16.Peace¡ùÄ¶¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
17.Gang Gang Disco
18.ROCK¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡ª
19.Happy Lucky Kirakira Lucky
20.KIMI¡ù︎NO¡ù︎OKAGE
21.Plastic 2 Mercy
Behind The Scenes¡ØGANG FINALE¡Ù
1.Behind The Scenes¡ØGANG FINALE¡Ù Re-recordings
2.Behind The Scenes¡ÖPlastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)¡×
3.Behind The Scenes¡ÖGANG PARADE SO LONG!!¡×
[¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È]
GANG PARADE ¥á¥ó¥Ð¡¼ÎòÂå°áÁõÃåÍÑ »£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¼ýÏ¿ 80P¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
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◾️¡ãGANG PARADE SO LONG TOUR¡äÁ°È¾¡¦ÃæÈ×Àï
2026Ç¯
5·î23Æü(ÅÚ) °¦É²¡¡WstudioRED ¢¨SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä]¥Ç¥å¡¼¥¯¾¾»³ 089-947-3535 (Ê¿Æü 11:00¡Á17:00)
5·î24Æü(Æü) ¹áÀî¡¡¹â¾¾MONSTER ¢¨SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä]DUKE¹â¾¾ 087-822-2520
5·î30Æü(ÅÚ) ´ä¼ê¡¡KLUB COUNTER ACTION MIYAKO ¢¨SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä]G/I/P https://www.gip-web.co.jp/t/info
6·î7Æü(Æü) ÀÐÀî¡¡REDSUN ¢¨SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ 025-245-5100
6·î14Æü(Æü) ´ôÉì¡¡CLUB ROOTS ¢¨SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä] ¥¸¥§¥¤¥ë¥Ï¥¦¥¹ 052-936-6041
6·î27Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¡°°ÀîCASINO DRIVE ¢¨SOLD OUT
OPEN 15:00 / START 16:00
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6·î28Æü(Æü) ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚcube garden ¢¨SOLD OUT
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7·î8Æü(¿å) Åìµþ¡¡Spotify O-WEST ¢¨SOLD OUT
OPEN 17:30 / START 18:30
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OPEN 15:00 / START 16:00
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7·î12Æü(Æü) ´ä¼ê¡¡À¹²¬CLUBCHANGE WAVE ¢¨SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
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7·î19Æü(Æü) ¿·³ãLOTS
OPEN 15:00 / START 16:00
[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ 025-245-5100
7·î20Æü(·î½Ë) °ñ¾ë¡¡mito LIGHT HOUSE ¢¨SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
[Ìä]KM MUSIC info@kmmusic.co.jp
7·î25Æü(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¡ÂÓ¹MEGA STONE
OPEN 15:00 / START 16:00
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8·î11Æü(²Ð½Ë) ºë¶Ì¡¡HEAVEN¡ÇS ROCK SAITAMA SHINTOSHIN VJ-3 ¢¨SOLD OUT
OPEN 14:00 / START 15:00
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8·î15Æü(ÅÚ) ÀÅ²¬¡¡LiveHouseÉÍ¾¾ÁëÏÈ ¢¨SOLD OUT
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8·î30Æü(Æü) °¦ÃÎ THE BOTTOM LINE ¢¨SOLD OUT
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14:00 / START 15:00
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