テレビ大阪で1月期に放送されたドラマ「令和に官能小説作ってます」のスペシャルイベント「令和に官能小説読んでみます」が5月30日、都内で行われ、ダブル主演したチュートリアル徳井義実（51）、桃月なしこ（30）らが官能ワールドを繰り広げた。

官能小説編集部を舞台にした、編集長（徳井）と新人編集者（桃月）のお仕事ドラマ。イベントでは撮影秘話のアフタートークや、官能小説の朗読などに挑戦し、ドラマファンと盛り上がった。

第1部で「夢の居候ハーレム 兄嫁と美娘との7日間」（艶満著、フランス書院）の朗読を行った桃月は、「人前での朗読が初めてですし、官能小説が題材ということも相まって、全身に力が入りすぎて今とても疲れています」。

第2部では“エロの伝道師”を自負する徳井が「両隣の世話好き淫妻【たくさんなぐさめて】」（桜庭春一郎著、フランス書院）を朗読。「ある意味お笑いライブよりも緊張」という徳井に、ヒロインの“妄想内お姉さん”を演じた八木奈々（25）が「（観客を）ムラムラさせてください」とアドバイスする場面もみられた。

「クイズ官能の世界！」コーナーでは、官能小説ならではの“淫語漢字”を答えるなど、放送ギリギリのクイズに挑戦。「NGワードありますか？」（桃月）、「このドラマに出て言葉に対するハードルが下がっている」（徳井）など息の合ったトークを行い、爆笑回答、珍回答を繰り広げた。