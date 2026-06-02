映画『キングダム』吉沢亮が登場、約4200人大歓声でクールに返答 橋本環奈からツッコミも
俳優の吉沢亮が2日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）ワールドプレミアに登壇した。
【写真】顔が綺麗…黒スーツを着てさわやかな吉沢亮
吉沢は、ラメがほどこされたブラックスーツで登場。「お集まりいただきありがとうございます」と発言すると、客席からは「亮ちゃーん！」と高らかに叫ぶ声が。吉沢がクールに「ありがとうございます」と返答すると、橋本環奈が「雑だな」と仲よさげにツッコみ、笑いが起きた。
今回のイベントは、応募数約3万6000人から抽選で選ばれた約4200人の観客が来場。大勢のファンを前に、「こんなど派手なイベントをやらせてもらってまたキングダムの熱い夏が始まるんだな」と思いを馳せた。
さらに最新作については、「まず『キングダム』というシリーズが5作も続くという奇跡のような状況に本当に感謝ですし、また『キングダム』の“熱い”夏が始まるんだなと実感しています」と語った。新しいキャストにも触れ「今まで以上のとんでもないスケールの映画になっていると思います」とアピールした。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールドプレミアには吉沢のほか、山崎賢人（※崎＝たつさき）、橋本、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。
【写真】顔が綺麗…黒スーツを着てさわやかな吉沢亮
吉沢は、ラメがほどこされたブラックスーツで登場。「お集まりいただきありがとうございます」と発言すると、客席からは「亮ちゃーん！」と高らかに叫ぶ声が。吉沢がクールに「ありがとうございます」と返答すると、橋本環奈が「雑だな」と仲よさげにツッコみ、笑いが起きた。
さらに最新作については、「まず『キングダム』というシリーズが5作も続くという奇跡のような状況に本当に感謝ですし、また『キングダム』の“熱い”夏が始まるんだなと実感しています」と語った。新しいキャストにも触れ「今まで以上のとんでもないスケールの映画になっていると思います」とアピールした。
原泰久氏の人気漫画『キングダム』を実写映画化した人気シリーズ第5弾。中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・エイ政の活躍を壮大なスケールで描く。
『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年公開）、『キングダム 運命の炎』（23年公開）『キングダム 大将軍の帰還』（24年公開）に続く『キングダム 魂の決戦』は、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。
ワールドプレミアには吉沢のほか、山崎賢人（※崎＝たつさき）、橋本、志尊淳、神尾楓珠、三吉彩花、蒔田彩珠、山下美月、山田裕貴、坂口憲二、豊川悦司、要潤、佐久間由衣、玉木宏、佐藤浩市、小栗旬、佐藤信介監督も登壇した。