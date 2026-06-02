７月にニューアルバムのリリースを控えたザ・ローリング・ストーンズのフロントマン、ミック・ジャガー（８２）はワールドツアーの再開が待ちきれないようだ。米誌ピープルが１日、報じた。

ストーンズは７月１０日に約３年ぶりのニューアルバム「フォーリン・タングス」をリリースする。ミックは５月末にギタリストのロニー・ウッドと共にＢＢＣラジオ２の番組「トラックス・オブ・マイ・イヤーズ」に出演した際、近いうちツアーを行う予定があるかと尋ねられると「ツアーに出たいよ。待ちきれない。今年中ではないと思うが、できるだけ早く実現してほしい」と熱っぽく語っている。

ストーンズとしてのツアーの予定は今のところないものの、７９歳のロニーは最近、英国とヨーロッパでソロツアーを開始した。この一連の公演は、彼にとって１６年以上ぶりのソロツアーとなる。

ストーンズが最後にツアーを行ったのは２０２４年で、２３年にリリースしたアルバム「ハックニー・ダイアモンズ」のためのツアーだった。

一方、８２歳のギタリスト、キース・リチャーズは先月に通信社とのインタビューで、ストーンズの今後のツアー活動について語っている。

キースは「来年なら話せるかもしれないね。今はただ、アルバムが完成したから、これをやろうという感じなんだ。だから、その後のことは、もうすぐ考え始めるよ。でも、少なくとも今年はやらないと思う」との考えを明かしている。

さらには「規律とひたむきな努力がなければ、それは不可能だ。もちろん、２１歳の頃のようにはもうできないけれど、他のことはできる」とも語った。先週には来年にもアルゼンチンのブエノスアイレスで５夜連続公演を行うことを計画していることが判明したばかり。ニューアルバムのリリースとともに、ストーンズの周辺が慌ただしくなってきた。