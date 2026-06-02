CORTISが、自身初となる単独ツアー『2026 CORTIS TOUR 』を開催する。

（関連：【画像あり】CORTIS、自身初の単独ツアー『2026 CORTIS TOUR 』ポスタービジュアル）

本ツアーは、7月18日の韓国 仁川公演を皮切りに、カナダ トロント、アメリカ ニューヨーク、アトランタ、アーヴィング、ロサンゼルス、サンフランシスコ、韓国 ソウル、そして神奈川の全9都市13公演を敢行する。

日本公演は、神奈川 ぴあアリーナMMにて、9月4日、5日、6日の3日間にわたり開催。公演の詳細やチケット販売スケジュールなどについては後日発表となる。

ツアータイトルである “PUT YOUR PHONE DOWN”には、“ライブそのものに没入し、一緒に飛び跳ねながら楽しんでほしい”という想いが込められている。公開されたポスタービジュアルでは、エネルギッシュに身を揺らすメンバーたちの姿が、ブレを活かした躍動感あふれるカメラワークで切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）