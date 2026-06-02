ソフトバンク・近藤健介　(C)Kyodo News

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　日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　森下翔太（阪神）が12球団最速で20万票突破し、パ・リーグ抑え投手部門のマチャド（オリックス）、パ・リーグ二塁手部門の太田椋（オリックス）、パ・リーグ外野手部門4位の近藤健介（ソフトバンク）も110,872となり、10万票を突破した。

　セ・リーグ一塁手部門では、オスナ（ヤクルト）が筒香嘉智（DeNA）を抜いて2位に、パ・リーグ指名打者部門ではポランコ（ロッテ）が森友哉（オリックス）を抜いて3位に浮上した。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

77,394　高橋遥人（阪神）

63,716　山野太一（ヤクルト）

36,696　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

126,373　大勢（巨人）

59,107　星知弥（ヤクルト）

24,535　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

143,000　キハダ（ヤクルト）

61,785　岩崎優（阪神）

49,306　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

75,523　坂本誠志郎（阪神）

69,240　古賀優大（ヤクルト）

49,900　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

161,632　大山悠輔（阪神）

55,780　オスナ（ヤクルト）

55,626　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

133,628　中野拓夢（阪神）

72,097　牧秀悟（DeNA）

39,382　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

194,630　佐藤輝明（阪神）

59,552　武岡龍世（ヤクルト）

38,973　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

99,860　長岡秀樹（ヤクルト）

95,216　村松開人（中日）

66,083　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

210,545　森下翔太（阪神）

97,168　度会隆輝（DeNA）

95,345　細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

59,732　伊藤大海（日本ハム）

51,524　平良海馬（西武）

33,862　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

69,002　椋木蓮（オリックス）

63,475　甲斐野央（西武）

59,539　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

101,453　マチャド（オリックス）

60,658　岩城颯空（西武）

56,932　横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

97,254　田宮裕涼（日本ハム）

64,805　若月健矢（オリックス）

51,565　山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

121,147　清宮幸太郎（日本ハム）

109,857　ネビン（西武）

57,316　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

100,587　太田椋（オリックス）

78,025　小川龍成（ロッテ）

71,393　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

143,701　栗原陵矢（ソフトバンク）

69,642　郡司裕也（日本ハム）

55,422　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

67,439　村林一輝（楽天）

66,179　水野達稀（日本ハム）

59,326　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

142,253　万波中正（日本ハム）

117,369　周東佑京（ソフトバンク）

115,381　西川史礁（ロッテ）

＜指名打者＞

138,072　レイエス（日本ハム）

93,457　柳田悠岐（ソフトバンク）

43,295　ポランコ（ロッテ）