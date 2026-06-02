日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

森下翔太（阪神）が12球団最速で20万票突破し、パ・リーグ抑え投手部門のマチャド（オリックス）、パ・リーグ二塁手部門の太田椋（オリックス）、パ・リーグ外野手部門4位の近藤健介（ソフトバンク）も110,872となり、10万票を突破した。

セ・リーグ一塁手部門では、オスナ（ヤクルト）が筒香嘉智（DeNA）を抜いて2位に、パ・リーグ指名打者部門ではポランコ（ロッテ）が森友哉（オリックス）を抜いて3位に浮上した。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

77,394 高橋遥人（阪神）

63,716 山野太一（ヤクルト）

36,696 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

126,373 大勢（巨人）

59,107 星知弥（ヤクルト）

24,535 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

143,000 キハダ（ヤクルト）

61,785 岩崎優（阪神）

49,306 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

75,523 坂本誠志郎（阪神）

69,240 古賀優大（ヤクルト）

49,900 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

161,632 大山悠輔（阪神）

55,780 オスナ（ヤクルト）

55,626 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

133,628 中野拓夢（阪神）

72,097 牧秀悟（DeNA）

39,382 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

194,630 佐藤輝明（阪神）

59,552 武岡龍世（ヤクルト）

38,973 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

99,860 長岡秀樹（ヤクルト）

95,216 村松開人（中日）

66,083 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

210,545 森下翔太（阪神）

97,168 度会隆輝（DeNA）

95,345 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

59,732 伊藤大海（日本ハム）

51,524 平良海馬（西武）

33,862 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

69,002 椋木蓮（オリックス）

63,475 甲斐野央（西武）

59,539 鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

101,453 マチャド（オリックス）

60,658 岩城颯空（西武）

56,932 横山陸人（ロッテ）

＜捕手＞

97,254 田宮裕涼（日本ハム）

64,805 若月健矢（オリックス）

51,565 山本祐大（ソフトバンク）

＜一塁手＞

121,147 清宮幸太郎（日本ハム）

109,857 ネビン（西武）

57,316 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

100,587 太田椋（オリックス）

78,025 小川龍成（ロッテ）

71,393 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

143,701 栗原陵矢（ソフトバンク）

69,642 郡司裕也（日本ハム）

55,422 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

67,439 村林一輝（楽天）

66,179 水野達稀（日本ハム）

59,326 紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

142,253 万波中正（日本ハム）

117,369 周東佑京（ソフトバンク）

115,381 西川史礁（ロッテ）

＜指名打者＞

138,072 レイエス（日本ハム）

93,457 柳田悠岐（ソフトバンク）

43,295 ポランコ（ロッテ）