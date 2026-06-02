【2026球宴ファン投票】6月2日の中間発表 パ外野手4位・近藤も10万票突破！4人が10万票超えの熾烈な争い
日本野球機構（NPB）は1日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
森下翔太（阪神）が12球団最速で20万票突破し、パ・リーグ抑え投手部門のマチャド（オリックス）、パ・リーグ二塁手部門の太田椋（オリックス）、パ・リーグ外野手部門4位の近藤健介（ソフトバンク）も110,872となり、10万票を突破した。
セ・リーグ一塁手部門では、オスナ（ヤクルト）が筒香嘉智（DeNA）を抜いて2位に、パ・リーグ指名打者部門ではポランコ（ロッテ）が森友哉（オリックス）を抜いて3位に浮上した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
77,394 高橋遥人（阪神）
63,716 山野太一（ヤクルト）
36,696 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
126,373 大勢（巨人）
59,107 星知弥（ヤクルト）
24,535 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
143,000 キハダ（ヤクルト）
61,785 岩崎優（阪神）
49,306 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
75,523 坂本誠志郎（阪神）
69,240 古賀優大（ヤクルト）
49,900 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
161,632 大山悠輔（阪神）
55,780 オスナ（ヤクルト）
55,626 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
133,628 中野拓夢（阪神）
72,097 牧秀悟（DeNA）
39,382 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
194,630 佐藤輝明（阪神）
59,552 武岡龍世（ヤクルト）
38,973 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
99,860 長岡秀樹（ヤクルト）
95,216 村松開人（中日）
66,083 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
210,545 森下翔太（阪神）
97,168 度会隆輝（DeNA）
95,345 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
59,732 伊藤大海（日本ハム）
51,524 平良海馬（西武）
33,862 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
69,002 椋木蓮（オリックス）
63,475 甲斐野央（西武）
59,539 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
101,453 マチャド（オリックス）
60,658 岩城颯空（西武）
56,932 横山陸人（ロッテ）
＜捕手＞
97,254 田宮裕涼（日本ハム）
64,805 若月健矢（オリックス）
51,565 山本祐大（ソフトバンク）
＜一塁手＞
121,147 清宮幸太郎（日本ハム）
109,857 ネビン（西武）
57,316 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
100,587 太田椋（オリックス）
78,025 小川龍成（ロッテ）
71,393 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
143,701 栗原陵矢（ソフトバンク）
69,642 郡司裕也（日本ハム）
55,422 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
67,439 村林一輝（楽天）
66,179 水野達稀（日本ハム）
59,326 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
142,253 万波中正（日本ハム）
117,369 周東佑京（ソフトバンク）
115,381 西川史礁（ロッテ）
＜指名打者＞
138,072 レイエス（日本ハム）
93,457 柳田悠岐（ソフトバンク）
43,295 ポランコ（ロッテ）