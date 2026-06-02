映画『モブ子の恋』早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽“恋の応援団”場面写真
桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演を務める映画『モブ子の恋』（6月5日公開）より、主人公たちの恋をそっと後押しするバイト仲間たちにスポットを当てた場面写真が公開された。
【画像】唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽の場面写真
本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹が務める。
自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで生きてきた女子大生・田中信子（桜田）が、アルバイト先のスーパーで出会った大学生・入江博基（木戸）への恋をきっかけに少しずつ自分を変えていく姿を描く。
今回解禁されたのは、そんな信子と入江を取り巻く仲間たちの姿を捉えた場面写真。恋に不器用な2人の背中を、それぞれの距離感でそっと押すキャラクターたちの魅力が垣間見える。
アルバイト先で信子を支えるのは、天真らんまんな後輩アルバイト・安部（早瀬憩）と、頼れる先輩アルバイト・篠崎（唐田えりか）。公開された写真では、休憩時間に信子へ笑顔を向ける安部や、温かなまなざしで見守る篠崎の姿が収められており、信子の成長を支える関係性がうかがえる。
一方、入江の良き理解者として登場するのが、親友・金子（草川拓弥）。青果コーナーで穏やかな表情を浮かべる姿からは、入江が気を許せる数少ない存在であることが伝わってくる。
そして、信子が少し手を焼く新人アルバイト・大野（荒木飛羽）。商品を陳列中の大野は、ややかしこまった雰囲気を醸し出し、不慣れながらも懸命に接客をしている。みんなの前では自信家な態度を取っているが、実は強がっているだけなのかも？
本作では、信子と入江の恋模様だけでなく、スーパーで働く仲間たちとの何気ない交流も大きな見どころのひとつ。誰かを思いやり、そっと背中を押してくれる人々の存在が、不器用な2人に少しずつ変化をもたらしていく。
【画像】唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽の場面写真
本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化した作品。監督は、ドラマ『silent』や『海のはじまり』、映画『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹が務める。
自らを「モブ（脇役）」だと思い込んで生きてきた女子大生・田中信子（桜田）が、アルバイト先のスーパーで出会った大学生・入江博基（木戸）への恋をきっかけに少しずつ自分を変えていく姿を描く。
アルバイト先で信子を支えるのは、天真らんまんな後輩アルバイト・安部（早瀬憩）と、頼れる先輩アルバイト・篠崎（唐田えりか）。公開された写真では、休憩時間に信子へ笑顔を向ける安部や、温かなまなざしで見守る篠崎の姿が収められており、信子の成長を支える関係性がうかがえる。
一方、入江の良き理解者として登場するのが、親友・金子（草川拓弥）。青果コーナーで穏やかな表情を浮かべる姿からは、入江が気を許せる数少ない存在であることが伝わってくる。
そして、信子が少し手を焼く新人アルバイト・大野（荒木飛羽）。商品を陳列中の大野は、ややかしこまった雰囲気を醸し出し、不慣れながらも懸命に接客をしている。みんなの前では自信家な態度を取っているが、実は強がっているだけなのかも？
本作では、信子と入江の恋模様だけでなく、スーパーで働く仲間たちとの何気ない交流も大きな見どころのひとつ。誰かを思いやり、そっと背中を押してくれる人々の存在が、不器用な2人に少しずつ変化をもたらしていく。