【映画ランキング】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』V2！是枝裕和監督最新作『箱の中の羊』は5位発進！
5月29〜31日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位発進を決めた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末金土日動員24万3000人、興収4億2500万円をあげ、2週連続の1位となった。累計成績は動員89万人、興収15億円を超えている。
【写真で見る】5月29〜31日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開6週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員15万1000人、興収2億500万円をあげ同順位をキープ。累計では動員518万人、興収71億円を突破した。
3位も、先週と変わらず『プラダを着た悪魔2』が、週末金土日動員14万9000人、興収2億3700万円あげランクイン。累計成績は動員が300万人、興収が45億円に迫っている。
4位も、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日動員14万4000人、興収2億2000万円をあげ同順位をキープした。累計では動員865万人、興収127億円を突破した。
5位は、是枝裕和監督が綾瀬はるかと大悟（千鳥）を主演に迎えた『箱の中の羊』が初登場。6位にも2024年に始まった劇場版アニメシリーズ3部作の完結編『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』が初登場を果たした。
7位に公開5週目の『SAKAMOTO DAYS』がランクイン。累計では動員184万人、興収25億円を突破した。8位には人気の韓国アクションシリーズを、内田英治監督が日本オリジナルのストーリーでユニバース化した『TOKYO BURST−犯罪都市−』が初登場した。
5月29〜31日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第3位：『プラダを着た悪魔２』
第4位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第5位：『箱の中の羊』
第6位：『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』
第7位：『SAKAMOTO DAYS』
第8位：『TOKYO BURST−犯罪都市−』
第9位：映画『正直不動産』
第10位：『ひつじ探偵団』
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2位は、公開6週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員15万1000人、興収2億500万円をあげ同順位をキープ。累計では動員518万人、興収71億円を突破した。
4位も、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日動員14万4000人、興収2億2000万円をあげ同順位をキープした。累計では動員865万人、興収127億円を突破した。
5位は、是枝裕和監督が綾瀬はるかと大悟（千鳥）を主演に迎えた『箱の中の羊』が初登場。6位にも2024年に始まった劇場版アニメシリーズ3部作の完結編『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』が初登場を果たした。
7位に公開5週目の『SAKAMOTO DAYS』がランクイン。累計では動員184万人、興収25億円を突破した。8位には人気の韓国アクションシリーズを、内田英治監督が日本オリジナルのストーリーでユニバース化した『TOKYO BURST−犯罪都市−』が初登場した。
5月29〜31日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
第2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第3位：『プラダを着た悪魔２』
第4位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第5位：『箱の中の羊』
第6位：『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』
第7位：『SAKAMOTO DAYS』
第8位：『TOKYO BURST−犯罪都市−』
第9位：映画『正直不動産』
第10位：『ひつじ探偵団』