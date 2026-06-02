”新世代ヒロイン”出口夏希の「熱愛スキャンダル」が与えた影響はデカすぎた..「ひき逃げ事故」の伊藤健太郎とドライブデートで生じた「大誤算」とは

月９で「歴代最悪レベル」の視聴率に

俳優の出口夏希（24歳）が、5月25日に放送された北村匠海（28歳）主演のフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の第7話で再登場を果たした。

オリジナルストーリーの同ドラマは、福井県の水産高校の生徒たちが「宇宙食開発」という大きな夢に挑戦した実話をもとに描かれている。

出口はもともと初回から生徒役で出演しており、第3話で卒業。ドラマのキャストとして北村に次ぐ2番手にもかかわらず、出番がなくなっていたが、第7話で教師として赴任し再登場。北村演じる、大きな夢への情熱を失いかけている教師を叱咤激励する役どころを演じた。

「制作サイドとしては、再登場した出口さんがドラマの展開にとっての起爆剤になることを期待したはず。しかし、平均世帯視聴率は初回から6.0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）と振るわず。それどころか、月9がフジの看板ドラマ枠として世間が認識し始めた1990年以降では、歴代ワーストとなる3.3％を第6話で記録。出口さんの再登場で視聴率アップが期待された第7話は3.4％でわずか0.1ポイントのアップにとどまりました。ドラマの制作サイドは、今後の放送で月9歴代ワーストを更新しないか戦々恐々の日々を送っているはずです」（放送担当記者）

しかもタイミング悪く、出口に関するスキャンダラスな記事も出ている。第7話の放送前の5月20日、ニュースサイト『女性セブンプラス』で俳優の伊藤健太郎（28）との熱愛を報じられたのだ。

ひき逃げ事故の当事者と「ドライブデート」

デビュー以来、出口にとっては初の男性スキャンダルとなったが、2人は伊藤が運転する車で食料品の買い物を終えた後、伊藤の自宅マンションにお泊まり。もともと、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』（'23年）で共演していたが、昨年秋頃に伊藤から出口への積極的なアプローチがあり、交際に発展したというのだ。

「多くの売れっ子芸能人を輩出したティーン向けファッション誌『Seventeen』（集英社刊）のモデルを経て俳優に転身。'23年ごろから売れ始めていますが、売れ始める前は、通っていた中学の友達と遊ぶことも多く、その友達の地元の店にふらっと顔を出し居合わせた客を驚かせることもあったようです。

しかし、売れ始めると、遊びっぷりが変わっていった」（芸能記者）

出口を乗せ、しれっと愛車を運転していた伊藤だが、'20年10月、愛車を運転中にひき逃げ事故を起こし、逮捕されている。その後、被害者との間に示談が成立し、過失運転致傷容疑については起訴猶予に、ひき逃げについては不起訴になった。

元カノ山本舞香は出口との２ショット写真を全削除

それでも、半年ほど活動を自粛していたが、プライベートでの運転は”自粛”していなかったことが発覚してしまった。

「そんな伊藤の過去があるだけに、ネット上では出口との交際に対する歓迎ムードの声はほぼほぼ上がらず。おまけに、伊藤といえば、出口の所属事務所の元先輩の山本舞香の元彼というのもあまり世間の印象は良くない。

姉御肌の山本は、まだ駆け出しだったドラマで出口と共演した際は面倒を見てかわいがっていたというが、出口が売れ始めると、自分の置かれたポジションを悟ったのか24年7月に退所し移籍。今や結婚して、子宝にも恵まれた山本だが、出口と伊藤の交際発覚後、よほど頭にきたのか、インスタから出口との2ショット写真をすべて削除してしまった。

デビュー以来、大事に大事に出口を育て上げて来た事務所からすれば、大事な時期にもかかわらず痛恨のスキャンダルとなってしまった」（同前）

とはいえ、出口と伊藤は公開を控えた『あの花が−』の続編映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（8月7日公開）でも共演。

2人の交際発覚が、少なからず同作のプロモーション活動に影響を及ぼしそうだ。

【こちらも読む】松嶋菜々子でも窪塚洋介でもない…夏ドラマ『GTO』で再出演が期待される「大物女優の名前」

【こちらも読む】松嶋菜々子でも窪塚洋介でもない…夏ドラマ『GTO』で再出演が期待される「大物女優の名前」